Главный кадровик свердловской полиции получил от Путина генеральские погоны

Указ о присвоении генеральского звания подписал президент РФ
Главный кадровик свердловского главка полиции Сергей Ремезков получил генеральские погоны. Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Ремезков, курирующий решение кадровых проблем ведомства, 8 ноября получил звание генерал-майора, которое соответствует его текущей должности. Это произошло спустя год после первых слухов о повышении в звании.
Ремезкова назначили на свою должность в прошлом ноябре. Он отвечает за курирование командировок сотрудников и набор в ведомство новых кадров.
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