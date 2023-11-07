Жители ХМАО начали покупать шаманский чай в качестве альтернативы алкоголю

08 ноября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Югорчане покупают шаманский чай для борьбы с алкогольной зависимостью Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) Жители Югры стали покупать шаманский чай на замену алкоголя. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже шаманского чая. Напиток с эффектом легкого опьянения считается альтернативой спиртному, сообщил URA.RU один из продавцов, но свое имя называть отказался.



«Травы для шаманского чая собирают на Алтае. Продукт не содержит запрещенных веществ. При употреблении создает ощущение эйфории и способствует поднятию мотивации», — рассказал корреспонденту агентства продавец.



При этом напиток может использоваться в качестве способа борьбы с алкогольной зависимостью. «Напиток не работает как „волшебная палочка“, но может помочь снизить тягу к употреблению алкоголя», — пояснил продавец.



Ранее URA.RU рассказывало, что среди сургутян стал популярен новый способ избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю. Многие посетители ресторанов часто заказывают тайский суп том-ям и напиток-афродизиак из тамаринда, чтобы снять похмелье.

Жители Югры стали покупать шаманский чай на замену алкоголя. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появились десятки публикаций о продаже шаманского чая. Напиток с эффектом легкого опьянения считается альтернативой спиртному, сообщил URA.RU один из продавцов, но свое имя называть отказался. «Травы для шаманского чая собирают на Алтае. Продукт не содержит запрещенных веществ. При употреблении создает ощущение эйфории и способствует поднятию мотивации», — рассказал корреспонденту агентства продавец. При этом напиток может использоваться в качестве способа борьбы с алкогольной зависимостью. «Напиток не работает как „волшебная палочка“, но может помочь снизить тягу к употреблению алкоголя», — пояснил продавец. Ранее URA.RU рассказывало, что среди сургутян стал популярен новый способ избавиться от похмелья, не прибегая к алкоголю. Многие посетители ресторанов часто заказывают тайский суп том-ям и напиток-афродизиак из тамаринда, чтобы снять похмелье.