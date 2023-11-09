В Росрыболовстве объяснили, почему в пермской реке гибнет рыба

Росрыболовство: гибель рыбы в Пермском крае носит естественный характер

Большинство мальков выжило Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыба, которую обнаружил на берегу реки Сылва житель села Троица, была специально выпущена в залив Камского водохранилища. Часть мальков погибла в ходе естественного отбора, рассказали URA.RU в пресс-службе Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«8 ноября 2023 года в Сылвенский залив Камского водохранилища АО „Транснефть-Прикамье“ был осуществлен выпуск молоди стерляди в количестве 90 000 экземпляров. Образуемая впоследствии гибель некоторого количества рыбы массовой не является. Погибло около 1 тысячи от 90 тысяч. Гибель носит естественный характер и соответствует имеющимся нормам», — сообщили в ведомстве корреспонденту агентства.

Уточняется, что рыбу привезли из Костромской области. Когда мальков выпускали, они были жизнеспособны. Специалисты агентства также соблюдали температурный режим. Мероприятие по выпуску рыбы провели, чтобы компенсировать вред от деятельности предприятий.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские рыбаки заметили на берегу мертвую рыбу. Видео с мертвыми мальками стерляди выложили в социальных сетях.