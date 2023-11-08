08 ноября 2023

Пермские рыбаки пожаловались на массовую гибель рыбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, загрязнение, рыбалка, мертвая рыба, мор, экология
Мальков стерляди заметили на берегу реки в селе Троица Фото:

В реке Сылва в селе Троица Пермского края массово гибнет рыба. Видео с мертвыми мальками стерляди на берегу опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Выпустили мальков, которые к естественной среде не адаптировались. Естественный отбор», — прокомментировал видео Дмитрий Шестаков.

Многие рыбаки поддержали эту версию. По их мнению, рыбу выпустили в естественную среду обитания, где она не смогла прижиться. URA.RU направило запрос в Росрыболовство. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что рыба в Пермском крае гибнет из-за недостатка кислорода. Такой вывод сделали специалисты Росрыболовства.

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В реке Сылва в селе Троица Пермского края массово гибнет рыба. Видео с мертвыми мальками стерляди на берегу опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Выпустили мальков, которые к естественной среде не адаптировались. Естественный отбор», — прокомментировал видео Дмитрий Шестаков. Многие рыбаки поддержали эту версию. По их мнению, рыбу выпустили в естественную среду обитания, где она не смогла прижиться. URA.RU направило запрос в Росрыболовство. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что рыба в Пермском крае гибнет из-за недостатка кислорода. Такой вывод сделали специалисты Росрыболовства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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