Мальков стерляди заметили на берегу реки в селе Троица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В реке Сылва в селе Троица Пермского края массово гибнет рыба. Видео с мертвыми мальками стерляди на берегу опубликовано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Выпустили мальков, которые к естественной среде не адаптировались. Естественный отбор», — прокомментировал видео Дмитрий Шестаков.

Многие рыбаки поддержали эту версию. По их мнению, рыбу выпустили в естественную среду обитания, где она не смогла прижиться. URA.RU направило запрос в Росрыболовство. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что рыба в Пермском крае гибнет из-за недостатка кислорода. Такой вывод сделали специалисты Росрыболовства.