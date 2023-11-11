11 ноября 2023
10 ноября 2023

Челябинца обманули при покупке вездехода через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Техника Российского центра освоения Арктики. Лабытнанги, снег, вездеход, пурга, урал полярник, вьюга, ветер
Мужчина не задумываясь перевел деньги за «виртуальную» технику Фото:

Житель Челябинска перевел мошенникам свои сбережения в счет оплаты вездехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Информацию о продаже техники 47-летний мужчина увидел на популярном Интернет-сайте бесплатных объявлений. 490 тысяч рублей перевел челябинец на указанный счет», — сообщили в областном главке.

Вездехода челябинец так и не дождался. Объявление о продаже вскоре было удалено с сайта, а продавец перестал выходить на связь. Потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Житель Челябинска перевел мошенникам свои сбережения в счет оплаты вездехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Информацию о продаже техники 47-летний мужчина увидел на популярном Интернет-сайте бесплатных объявлений. 490 тысяч рублей перевел челябинец на указанный счет», — сообщили в областном главке. Вездехода челябинец так и не дождался. Объявление о продаже вскоре было удалено с сайта, а продавец перестал выходить на связь. Потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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