Челябинца обманули при покупке вездехода через интернет

Мужчина не задумываясь перевел деньги за «виртуальную» технику
Житель Челябинска перевел мошенникам свои сбережения в счет оплаты вездехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Информацию о продаже техники 47-летний мужчина увидел на популярном Интернет-сайте бесплатных объявлений. 490 тысяч рублей перевел челябинец на указанный счет», — сообщили в областном главке.
Вездехода челябинец так и не дождался. Объявление о продаже вскоре было удалено с сайта, а продавец перестал выходить на связь. Потерпевший обратился с заявлением в отдел полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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