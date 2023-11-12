12 ноября 2023

Миллер отметил долгосрочный характер сотрудничества со странами Азии

Миллер: Россия разрабатывает план взаимодействия с азиатскими странами
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Алексей Миллер рассказал о долгосрочных планах РФ в рамках сотрудничества с Азией Фото:

В России разрабатывают 15-летний план сотрудничества со странами Центральной и Средней Азии по вопросам газовой отрасли. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Надо понимать, что и азиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются. <…> Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт», — отметил Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1».

Ранее в РФ нашли новый путь для экспорта газа в Южную Азию, который позволит снизить транспортные расходы. Для поставок необходимо привлекать Иран, рассказал URA.RU член рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ Алексей Гром.

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В России разрабатывают 15-летний план сотрудничества со странами Центральной и Средней Азии по вопросам газовой отрасли. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Надо понимать, что и азиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются. <…> Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт», — отметил Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». Ранее в РФ нашли новый путь для экспорта газа в Южную Азию, который позволит снизить транспортные расходы. Для поставок необходимо привлекать Иран, рассказал URA.RU член рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ Алексей Гром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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