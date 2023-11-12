Миллер отметил долгосрочный характер сотрудничества со странами Азии

Миллер: Россия разрабатывает план взаимодействия с азиатскими странами

13 ноября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Алексей Миллер рассказал о долгосрочных планах РФ в рамках сотрудничества с Азией Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России разрабатывают 15-летний план сотрудничества со странами Центральной и Средней Азии по вопросам газовой отрасли. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Надо понимать, что и азиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются. <…> Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт», — отметил Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». Ранее в РФ нашли новый путь для экспорта газа в Южную Азию, который позволит снизить транспортные расходы. Для поставок необходимо привлекать Иран, рассказал URA.RU член рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ Алексей Гром.

В России разрабатывают 15-летний план сотрудничества со странами Центральной и Средней Азии по вопросам газовой отрасли. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Надо понимать, что и азиатские республики в настоящее время очень динамично развиваются. <…> Если в последнее время наше сотрудничество в газовой отрасли можно было бы назвать краткосрочным, то сейчас мы поставили перед собой задачу выйти на 15-летний горизонт», — отметил Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1». Ранее в РФ нашли новый путь для экспорта газа в Южную Азию, который позволит снизить транспортные расходы. Для поставок необходимо привлекать Иран, рассказал URA.RU член рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ Алексей Гром.