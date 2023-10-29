Россия нашла путь для экспорта нефти и газа

С помощью Ирана Россия нарастит экспорт углеводородов

29 октября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Для поставок углеводородов в Южную Азию и Африку необходимо привлекать Иран. Это позволит снизить транспортные расходы. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. «Когда мы говорим о необходимости смотреть на направление нашего нефтегазового экспорта в страны Южной Азии и Африки, то без участия Ирана схемы доставки российских энергетических грузов в эти регионы оказываются значительно дороже», — отметил Громов. Он считает, что основной задачей России для извлечения выгоды от перевозок является выстраивание инфраструктурных связей внутри материка. Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что ожидает получить большие объема нефти и газа из России. По его словам, до этого замедление поставок энергоресурсов было обусловлено решениями стран-соседей Ирана.

Для поставок углеводородов в Южную Азию и Африку необходимо привлекать Иран. Это позволит снизить транспортные расходы. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству со странами БРИКС при Минэнерго РФ, директор по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. «Когда мы говорим о необходимости смотреть на направление нашего нефтегазового экспорта в страны Южной Азии и Африки, то без участия Ирана схемы доставки российских энергетических грузов в эти регионы оказываются значительно дороже», — отметил Громов. Он считает, что основной задачей России для извлечения выгоды от перевозок является выстраивание инфраструктурных связей внутри материка. Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что ожидает получить большие объема нефти и газа из России. По его словам, до этого замедление поставок энергоресурсов было обусловлено решениями стран-соседей Ирана.