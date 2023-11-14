В деле свердловского учителя-педофила появились новые жертвы

15 ноября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Еще 10 детей пострадали от рук серийного педофила из Кузино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деле 32-летнего учителя-педофила из поселка Кузино (Свердловская область) появились еще 10 пострадавших детей. На данный момент следствию известно уже о 16 эпизодах. «В деле учителя-педофила появились еще 10 пострадавших. Следователи выяснили обстоятельства уже 108 случаев насильственных действий со стороны учителя музыки. Всем пострадавшим было от 8 до 13 лет. 14 ноября следователи возбудили новые уголовные дела по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей», — пишет telegram-канал Baza. По версии следствия, он приставал к мальчикам с 2018 года. Помимо того, что учитель совершал с ними действия развратного характера, он также вел с ними интимную переписку, а в одном случае даже заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом.

В деле 32-летнего учителя-педофила из поселка Кузино (Свердловская область) появились еще 10 пострадавших детей. На данный момент следствию известно уже о 16 эпизодах. «В деле учителя-педофила появились еще 10 пострадавших. Следователи выяснили обстоятельства уже 108 случаев насильственных действий со стороны учителя музыки. Всем пострадавшим было от 8 до 13 лет. 14 ноября следователи возбудили новые уголовные дела по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей», — пишет telegram-канал Baza. По версии следствия, он приставал к мальчикам с 2018 года. Помимо того, что учитель совершал с ними действия развратного характера, он также вел с ними интимную переписку, а в одном случае даже заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом.