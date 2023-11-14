14 ноября 2023

В деле свердловского учителя-педофила появились новые жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Еще 10 детей пострадали от рук серийного педофила из Кузино Фото:

В деле 32-летнего учителя-педофила из поселка Кузино (Свердловская область) появились еще 10 пострадавших детей. На данный момент следствию известно уже о 16 эпизодах.

«В деле учителя-педофила появились еще 10 пострадавших. Следователи выяснили обстоятельства уже 108 случаев насильственных действий со стороны учителя музыки. Всем пострадавшим было от 8 до 13 лет. 14 ноября следователи возбудили новые уголовные дела по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей», — пишет telegram-канал Baza.

По версии следствия, он приставал к мальчикам с 2018 года. Помимо того, что учитель совершал с ними действия развратного характера, он также вел с ними интимную переписку, а в одном случае даже заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом.

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В деле 32-летнего учителя-педофила из поселка Кузино (Свердловская область) появились еще 10 пострадавших детей. На данный момент следствию известно уже о 16 эпизодах. «В деле учителя-педофила появились еще 10 пострадавших. Следователи выяснили обстоятельства уже 108 случаев насильственных действий со стороны учителя музыки. Всем пострадавшим было от 8 до 13 лет. 14 ноября следователи возбудили новые уголовные дела по статье „Насильственные действия сексуального характера“. Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей», — пишет telegram-канал Baza. По версии следствия, он приставал к мальчикам с 2018 года. Помимо того, что учитель совершал с ними действия развратного характера, он также вел с ними интимную переписку, а в одном случае даже заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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