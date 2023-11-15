15 ноября 2023

В ХМАО полиция начала поиски живодера, раскидавшего трупы животных по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полиция
Живодеру грозит наказание за жестокое обращение с животными Фото:

В Нижневартовске полиция начала поиски живодера, который убил несколько животных, снял с них шкуры, а трупы раскидал по городу. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Проверка началась по факту сообщения в социальной сети „ВКонтакте“. В посте сообщается, что жители нашли в городе несколько трупов не то собак, не то лис. Раскиданы животные на разных локациях города. По факту публикации началась доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. Начались поиски подозреваемого. Между тем источник из окружных силовых структур сообщил, что подозреваемый избежит наказания, если окажется, что трупы не собак, а лис. «Если окажется, что трупы принадлежат лисам, то выбросившему ничего не предъявят, кроме нарушения утилизации отходов. В округе нет запрета на охоту», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция завела дело на живодера, которого обвинили в изнасиловании собаки. В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело.

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В Нижневартовске полиция начала поиски живодера, который убил несколько животных, снял с них шкуры, а трупы раскидал по городу. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Проверка началась по факту сообщения в социальной сети „ВКонтакте“. В посте сообщается, что жители нашли в городе несколько трупов не то собак, не то лис. Раскиданы животные на разных локациях города. По факту публикации началась доследственная проверка», — сообщили в ведомстве. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. Начались поиски подозреваемого. Между тем источник из окружных силовых структур сообщил, что подозреваемый избежит наказания, если окажется, что трупы не собак, а лис. «Если окажется, что трупы принадлежат лисам, то выбросившему ничего не предъявят, кроме нарушения утилизации отходов. В округе нет запрета на охоту», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция завела дело на живодера, которого обвинили в изнасиловании собаки. В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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