В ХМАО полиция начала поиски живодера, раскидавшего трупы животных по городу

Живодеру грозит наказание за жестокое обращение с животными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске полиция начала поиски живодера, который убил несколько животных, снял с них шкуры, а трупы раскидал по городу. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Проверка началась по факту сообщения в социальной сети „ВКонтакте“. В посте сообщается, что жители нашли в городе несколько трупов не то собак, не то лис. Раскиданы животные на разных локациях города. По факту публикации началась доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. Начались поиски подозреваемого. Между тем источник из окружных силовых структур сообщил, что подозреваемый избежит наказания, если окажется, что трупы не собак, а лис. «Если окажется, что трупы принадлежат лисам, то выбросившему ничего не предъявят, кроме нарушения утилизации отходов. В округе нет запрета на охоту», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция завела дело на живодера, которого обвинили в изнасиловании собаки. В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело.