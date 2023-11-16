В думе Нефтеюганска ответили на обвинения бойцов СВО

16 ноября 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

В думе Нефтеюганске видеообращение бойцов СВО к депутатам назвали «обманом в прямом его значении» Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Глава фракции «Единая Россия» в думе Нефтеюганска, депутат Елена Власова назвала «обманом» информацию, прозвучавшую в ролике с участием бойцов СВО, заявивших о нежелании и медлительности народных избранников решать вопросы, касающиеся социальных выплат, причитающихся участникам спецоперации. Заявление Власовой сегодня опубликовала пресс-служба нефтеюганской думы. «Как руководитель фракции партии „Единая Россия“ в думе Нефтеюганска, хочу прокомментировать вчерашнее обращение нефтеюганских участников СВО по отношению к думе. Это обман в прямом его значении.Депутаты думы приняли решение о выделении единовременной выплаты 150 тысяч каждому участнику СВО, заключившему контракт и ушедшему из нефтеюганского военкомата. Решение принято 27.09.2023 года. Почему до сих пор деньги не дошли непосредственно до адресата, для нас также остается загадкой.Кроме того, 10.11.2023 думой было принято решение о внесении изменений в бюджет города на текущий год. Данное решение думы администрацией до сих пор не опубликовано. Почему — это тоже вопрос», — говорится в заявлении Власовой, опубликованном в группе «Дума Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте». В группе также опубликованы документы —решение депутатского корпуса от 27 сентября 2023 года о дополнительных мерах соцподдержки граждан, заключивших контракт с Минобороны и о внесении изменений в бюджет города от 10 ноября 2023 года, которые касаются увеличения расходов на общую сумму 26,7 миллионов рублей на исполнение социальных обязательств перед жителями города, участвующим в спецоперации. Отдельно Власова обратилась и к правоохранительным органам. Депутат выразила мнение, что опубликованный накануне ролик, дискредитирует думу города и депутатов. «Я обращаюсь от имени всех депутатов и прошу считать наше обращение официальным обращением в правоохранительные органы и в органы прокуратуры. Разберитесь с этим обманом, проясните эту ситуацию», — заявила Власова Ранее сообщалось, что бойцы СВО из Нефтеюганска опубликовали видео, в котором просили помощи для их семей, которые остались без выплат из-за медлительности депутатов. После этого на ролик обратили внимание в прокуратуре ХМАО. В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения нефтеюганских участников спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава фракции «Единая Россия» в думе Нефтеюганска, депутат Елена Власова назвала «обманом» информацию, прозвучавшую в ролике с участием бойцов СВО, заявивших о нежелании и медлительности народных избранников решать вопросы, касающиеся социальных выплат, причитающихся участникам спецоперации. Заявление Власовой сегодня опубликовала пресс-служба нефтеюганской думы. «Как руководитель фракции партии „Единая Россия“ в думе Нефтеюганска, хочу прокомментировать вчерашнее обращение нефтеюганских участников СВО по отношению к думе. Это обман в прямом его значении.Депутаты думы приняли решение о выделении единовременной выплаты 150 тысяч каждому участнику СВО, заключившему контракт и ушедшему из нефтеюганского военкомата. Решение принято 27.09.2023 года. Почему до сих пор деньги не дошли непосредственно до адресата, для нас также остается загадкой.Кроме того, 10.11.2023 думой было принято решение о внесении изменений в бюджет города на текущий год. Данное решение думы администрацией до сих пор не опубликовано. Почему — это тоже вопрос», — говорится в заявлении Власовой, опубликованном в группе «Дума Нефтеюганска» соцсети «ВКонтакте». В группе также опубликованы документы —решение депутатского корпуса от 27 сентября 2023 года о дополнительных мерах соцподдержки граждан, заключивших контракт с Минобороны и о внесении изменений в бюджет города от 10 ноября 2023 года, которые касаются увеличения расходов на общую сумму 26,7 миллионов рублей на исполнение социальных обязательств перед жителями города, участвующим в спецоперации. Отдельно Власова обратилась и к правоохранительным органам. Депутат выразила мнение, что опубликованный накануне ролик, дискредитирует думу города и депутатов. «Я обращаюсь от имени всех депутатов и прошу считать наше обращение официальным обращением в правоохранительные органы и в органы прокуратуры. Разберитесь с этим обманом, проясните эту ситуацию», — заявила Власова Ранее сообщалось, что бойцы СВО из Нефтеюганска опубликовали видео, в котором просили помощи для их семей, которые остались без выплат из-за медлительности депутатов. После этого на ролик обратили внимание в прокуратуре ХМАО. В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения нефтеюганских участников спецоперации.