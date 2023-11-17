Путин высказал отношение к неосторожным комментариям об СВО

Путин: прежде чем писать комментарии об СВО, нужно думать

Владимир Путин рассказал о своем отношении к неосторожным комментариям об СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Голова нужна для того, чтобы не только говорить, но и думать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, говоря о «неосторожных» комментариях деятелей культуры в начале спецоперации.

«Голова не только, чтобы говорить, но и чтобы думать», — заявил президент, комментируя «неосторожные» комментарии об СВО. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».