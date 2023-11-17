Путин высказал отношение к неосторожным комментариям об СВО

Путин: прежде чем писать комментарии об СВО, нужно думать
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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин рассказал о своем отношении к неосторожным комментариям об СВО Фото:

Голова нужна для того, чтобы не только говорить, но и думать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, говоря о «неосторожных» комментариях деятелей культуры в начале спецоперации.

«Голова не только, чтобы говорить, но и чтобы думать», — заявил президент, комментируя «неосторожные» комментарии об СВО. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».

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Голова нужна для того, чтобы не только говорить, но и думать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, говоря о «неосторожных» комментариях деятелей культуры в начале спецоперации. «Голова не только, чтобы говорить, но и чтобы думать», — заявил президент, комментируя «неосторожные» комментарии об СВО. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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