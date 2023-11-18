Свердловский СК возбудил уголовное дело из-за мужчин, разбивших стекло машины

19 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Силовики организовали поиски участников дорожного конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по конфликтной ситуации на дороге, в ходе которой двое мужчин разбили стекло машины, а после начали угрожать водителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолием Надбитовым дано указание территориальному следственному отделу о возбуждении по данной ситуации уголовного дела по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство», — сказано в сообщении. Двое мужчин на автомобиле «Renault» остановились на светофоре и вступили в конфликт с другим автомобилистом. Во время разъяснения отношений один из мужчин разбил стекло автомобиля, начав угрожать, после чего они скрылись. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции организовали проверку по данному происшествию. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу устанавливают личности участников конфликта и мотивы, совершенного ими противоправного деяния», — отметил полковник Горелых.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по конфликтной ситуации на дороге, в ходе которой двое мужчин разбили стекло машины, а после начали угрожать водителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолием Надбитовым дано указание территориальному следственному отделу о возбуждении по данной ситуации уголовного дела по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство», — сказано в сообщении. Двое мужчин на автомобиле «Renault» остановились на светофоре и вступили в конфликт с другим автомобилистом. Во время разъяснения отношений один из мужчин разбил стекло автомобиля, начав угрожать, после чего они скрылись. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции организовали проверку по данному происшествию. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу устанавливают личности участников конфликта и мотивы, совершенного ими противоправного деяния», — отметил полковник Горелых.