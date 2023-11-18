18 ноября 2023

Свердловский СК возбудил уголовное дело из-за мужчин, разбивших стекло машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Силовики организовали поиски участников дорожного конфликта Фото:

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по конфликтной ситуации на дороге, в ходе которой двое мужчин разбили стекло машины, а после начали угрожать водителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолием Надбитовым дано указание территориальному следственному отделу о возбуждении по данной ситуации уголовного дела по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство», — сказано в сообщении. Двое мужчин на автомобиле «Renault» остановились на светофоре и вступили в конфликт с другим автомобилистом. Во время разъяснения отношений один из мужчин разбил стекло автомобиля, начав угрожать, после чего они скрылись.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции организовали проверку по данному происшествию. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу устанавливают личности участников конфликта и мотивы, совершенного ими противоправного деяния», — отметил полковник Горелых.

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СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по конфликтной ситуации на дороге, в ходе которой двое мужчин разбили стекло машины, а после начали угрожать водителю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолием Надбитовым дано указание территориальному следственному отделу о возбуждении по данной ситуации уголовного дела по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство», — сказано в сообщении. Двое мужчин на автомобиле «Renault» остановились на светофоре и вступили в конфликт с другим автомобилистом. Во время разъяснения отношений один из мужчин разбил стекло автомобиля, начав угрожать, после чего они скрылись. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции организовали проверку по данному происшествию. «Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу устанавливают личности участников конфликта и мотивы, совершенного ими противоправного деяния», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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