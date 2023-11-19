Глава депздрава ХМАО объяснил причины проблем с записью к врачам

Глава депздрава ХМАО пояснил, что проблемы с записью возникли из-за «Госуслуг»

20 ноября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Проблемы с онлайн-записью к врачам в ХМАО возникли из-за перехода на федеральный пилотный проект Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский объяснил причины проблем с онлайн-записью к врачам, на которые жалуются жители округа. Во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте» Добровольский сообщил, что сложности связаны с переходом на федеральный ресурс. «В весенние и летние месяцы было большое количество жалоб от жителей ХМАО на проблемы с онлайн-записью из-за того, что мы переходили на федеральный пилотный проект — запись через „Госуслуги“. Федеральный ресурс оказался не готов к интенсивности, с которой югорчане пользуются онлайн-записью: ХМАО входит в тройку регионов, где жители больше всего пользуются электронными ресурсами для записи на прием», — сообщил глава депздрава. За 2023 год в ЦУР ХМАО поступило более 30 тысяч жалоб от жителей округа из-за проблем с записью к врачам на «Госуслугах». Добровольский отметил, что в настоящее время таких обращений стало меньше: на федеральном ресурсе изменили настройки, и сейчас «Госуслуги» обрабатывают большее число запросов в час. Ранее URA.RU писало, что югорчане пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на проблемы при записи на прием к врачу. Этот запрос стал самым популярным на платформе обратной связи портала «Госуслуг».

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский объяснил причины проблем с онлайн-записью к врачам, на которые жалуются жители округа. Во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте» Добровольский сообщил, что сложности связаны с переходом на федеральный ресурс. «В весенние и летние месяцы было большое количество жалоб от жителей ХМАО на проблемы с онлайн-записью из-за того, что мы переходили на федеральный пилотный проект — запись через „Госуслуги“. Федеральный ресурс оказался не готов к интенсивности, с которой югорчане пользуются онлайн-записью: ХМАО входит в тройку регионов, где жители больше всего пользуются электронными ресурсами для записи на прием», — сообщил глава депздрава. За 2023 год в ЦУР ХМАО поступило более 30 тысяч жалоб от жителей округа из-за проблем с записью к врачам на «Госуслугах». Добровольский отметил, что в настоящее время таких обращений стало меньше: на федеральном ресурсе изменили настройки, и сейчас «Госуслуги» обрабатывают большее число запросов в час. Ранее URA.RU писало, что югорчане пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на проблемы при записи на прием к врачу. Этот запрос стал самым популярным на платформе обратной связи портала «Госуслуг».