20 ноября 2023

Прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО

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Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту нарушения прав пенсионера Фото:
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В прокуратуре Нижневартовска (ХМАО) начали проверку по делу военного пенсионера, у которого судебные приставы удерживают пенсию и зарплату в счет погашения долга. В ведомстве заинтересовались проблемой нарушения прав вартовчанина после публикации на URA.RU. Об этом агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что военный пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на судебных приставов, которые удерживают у него и зарплату, и пенсию. Деньги мужчине приходят уже с вычетом 50% от суммы, однако приставы списывают и оставшуюся часть.

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В прокуратуре Нижневартовска (ХМАО) начали проверку по делу военного пенсионера, у которого судебные приставы удерживают пенсию и зарплату в счет погашения долга. В ведомстве заинтересовались проблемой нарушения прав вартовчанина после публикации на URA.RU. Об этом агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что военный пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на судебных приставов, которые удерживают у него и зарплату, и пенсию. Деньги мужчине приходят уже с вычетом 50% от суммы, однако приставы списывают и оставшуюся часть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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