Прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО

21 ноября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту нарушения прав пенсионера Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! В прокуратуре Нижневартовска (ХМАО) начали проверку по делу военного пенсионера, у которого судебные приставы удерживают пенсию и зарплату в счет погашения долга. В ведомстве заинтересовались проблемой нарушения прав вартовчанина после публикации на URA.RU. Об этом агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что военный пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на судебных приставов, которые удерживают у него и зарплату, и пенсию. Деньги мужчине приходят уже с вычетом 50% от суммы, однако приставы списывают и оставшуюся часть.

В прокуратуре Нижневартовска (ХМАО) начали проверку по делу военного пенсионера, у которого судебные приставы удерживают пенсию и зарплату в счет погашения долга. В ведомстве заинтересовались проблемой нарушения прав вартовчанина после публикации на URA.RU. Об этом агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что военный пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на судебных приставов, которые удерживают у него и зарплату, и пенсию. Деньги мужчине приходят уже с вычетом 50% от суммы, однако приставы списывают и оставшуюся часть.