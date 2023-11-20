Прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО

В прокуратуре Нижневартовска (ХМАО) начали проверку по делу военного пенсионера, у которого судебные приставы удерживают пенсию и зарплату в счет погашения долга. В ведомстве заинтересовались проблемой нарушения прав вартовчанина после публикации на URA.RU. Об этом агентству сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по информации СМИ о незаконном взыскании денежных средств у пенсионера. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об исполнительном производстве, законности взыскания денежных средств, определена степень ответственности виновных лиц», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
Ранее URA.RU рассказывало, что военный пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) пожаловался на судебных приставов, которые удерживают у него и зарплату, и пенсию. Деньги мужчине приходят уже с вычетом 50% от суммы, однако приставы списывают и оставшуюся часть.
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