Реабилитолог назвал четыре способа профилактики инсульта

Реабилитолог Мавричев: массаж внутренних органов поможет в профилактике инсульта

22 ноября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Йога поможет снизить стресс, заявил Николай Мавричев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Существует четыре способа профилактики инсульта. Среди них массаж внутренних органов, забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов, разминка болевых точек в шейном отделе, предоставление организму полноценного отдыха через дыхательные практики и другие способы релаксации. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев. «Для профилактики инсульта существует несколько способов. Один из них — массаж внутренних органов», — передает слова Мавричев « Газета. Ru ». Он добавил, что медицинский массаж помогает расслабить органы и поддерживать их функционирование. Забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов также имеют большое значение. Для этого можно использовать детокс-программы, проводить дни разгрузки и корректировать диету, уверен специалист. Разминка болевых точек в шейном отделе может быть профилактикой инсульта, так как помогает восстановить кровоток в шее и обеспечить достаточное поступление кислорода в мозг. Для профилактики инсульта также важно предоставлять организму полноценный отдых, включая дыхательные практики, хороший сон, спорт, йогу и другие способы релаксации, чтобы снизить стресс и нагрузку на сосуды, заключил Мавричев.

Существует четыре способа профилактики инсульта. Среди них массаж внутренних органов, забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов, разминка болевых точек в шейном отделе, предоставление организму полноценного отдыха через дыхательные практики и другие способы релаксации. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев. «Для профилактики инсульта существует несколько способов. Один из них — массаж внутренних органов», — передает слова Мавричев «Газета.Ru». Он добавил, что медицинский массаж помогает расслабить органы и поддерживать их функционирование. Забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов также имеют большое значение. Для этого можно использовать детокс-программы, проводить дни разгрузки и корректировать диету, уверен специалист. Разминка болевых точек в шейном отделе может быть профилактикой инсульта, так как помогает восстановить кровоток в шее и обеспечить достаточное поступление кислорода в мозг. Для профилактики инсульта также важно предоставлять организму полноценный отдых, включая дыхательные практики, хороший сон, спорт, йогу и другие способы релаксации, чтобы снизить стресс и нагрузку на сосуды, заключил Мавричев.