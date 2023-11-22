Реабилитолог назвал четыре способа профилактики инсульта

Реабилитолог Мавричев: массаж внутренних органов поможет в профилактике инсульта
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, медитация, йога, поза лотоса
Йога поможет снизить стресс, заявил Николай Мавричев Фото:

Существует четыре способа профилактики инсульта. Среди них массаж внутренних органов, забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов, разминка болевых точек в шейном отделе, предоставление организму полноценного отдыха через дыхательные практики и другие способы релаксации. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев.

«Для профилактики инсульта существует несколько способов. Один из них — массаж внутренних органов», — передает слова Мавричев «Газета.Ru». Он добавил, что медицинский массаж помогает расслабить органы и поддерживать их функционирование. Забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов также имеют большое значение. Для этого можно использовать детокс-программы, проводить дни разгрузки и корректировать диету, уверен специалист.

Разминка болевых точек в шейном отделе может быть профилактикой инсульта, так как помогает восстановить кровоток в шее и обеспечить достаточное поступление кислорода в мозг. Для профилактики инсульта также важно предоставлять организму полноценный отдых, включая дыхательные практики, хороший сон, спорт, йогу и другие способы релаксации, чтобы снизить стресс и нагрузку на сосуды, заключил Мавричев.

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Существует четыре способа профилактики инсульта. Среди них массаж внутренних органов, забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов, разминка болевых точек в шейном отделе, предоставление организму полноценного отдыха через дыхательные практики и другие способы релаксации. Об этом рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев. «Для профилактики инсульта существует несколько способов. Один из них — массаж внутренних органов», — передает слова Мавричев «Газета.Ru». Он добавил, что медицинский массаж помогает расслабить органы и поддерживать их функционирование. Забота о желудочно-кишечном тракте и очищение организма от токсинов также имеют большое значение. Для этого можно использовать детокс-программы, проводить дни разгрузки и корректировать диету, уверен специалист. Разминка болевых точек в шейном отделе может быть профилактикой инсульта, так как помогает восстановить кровоток в шее и обеспечить достаточное поступление кислорода в мозг. Для профилактики инсульта также важно предоставлять организму полноценный отдых, включая дыхательные практики, хороший сон, спорт, йогу и другие способы релаксации, чтобы снизить стресс и нагрузку на сосуды, заключил Мавричев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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