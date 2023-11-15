Челябинские водители автобусов рассказали об инсультах на работе

16 ноября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Водители автобусов в Челябинске пожаловались на недосып и переработки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Курчатовского района Челябинска подтвердила обоснованность жалоб водителей автобусов на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам на работе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что у водителей МУП „Служба организации движения“ продолжительность одной смены в среднем за август 2023 года составила 17,7 часов, что является нарушением требований трудового законодательства, предусматривающего продолжительность ежедневной работы не более 12 часов. Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме 56 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства после проверки обращений водителей на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам. В ведомстве добавили, что в трудовых договорах у кондукторов и водителей не было указано условий о режиме рабочего времени и времени отдыха. Директору организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора учреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Документы направлены для рассмотрения в региональную государственную инспекцию труда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Курчатовского района Челябинска подтвердила обоснованность жалоб водителей автобусов на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам на работе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что у водителей МУП „Служба организации движения“ продолжительность одной смены в среднем за август 2023 года составила 17,7 часов, что является нарушением требований трудового законодательства, предусматривающего продолжительность ежедневной работы не более 12 часов. Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме 56 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства после проверки обращений водителей на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам. В ведомстве добавили, что в трудовых договорах у кондукторов и водителей не было указано условий о режиме рабочего времени и времени отдыха. Директору организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора учреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Документы направлены для рассмотрения в региональную государственную инспекцию труда.