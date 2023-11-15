15 ноября 2023

Челябинские водители автобусов рассказали об инсультах на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, водитель автобуса, транспорт, пассажир, автобус, дорожное движение, 4маршрут
Водители автобусов в Челябинске пожаловались на недосып и переработки Фото:

Прокуратура Курчатовского района Челябинска подтвердила обоснованность жалоб водителей автобусов на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам на работе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что у водителей МУП „Служба организации движения“ продолжительность одной смены в среднем за август 2023 года составила 17,7 часов, что является нарушением требований трудового законодательства, предусматривающего продолжительность ежедневной работы не более 12 часов. Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме 56 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства после проверки обращений водителей на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам.

В ведомстве добавили, что в трудовых договорах у кондукторов и водителей не было указано условий о режиме рабочего времени и времени отдыха. Директору организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора учреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Документы направлены для рассмотрения в региональную государственную инспекцию труда.

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Прокуратура Курчатовского района Челябинска подтвердила обоснованность жалоб водителей автобусов на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам на работе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что у водителей МУП „Служба организации движения“ продолжительность одной смены в среднем за август 2023 года составила 17,7 часов, что является нарушением требований трудового законодательства, предусматривающего продолжительность ежедневной работы не более 12 часов. Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме 56 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства после проверки обращений водителей на недосып и переработки, которые приводят к инфарктам и инсультам. В ведомстве добавили, что в трудовых договорах у кондукторов и водителей не было указано условий о режиме рабочего времени и времени отдыха. Директору организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора учреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Документы направлены для рассмотрения в региональную государственную инспекцию труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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