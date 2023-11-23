23 ноября 2023

Сломавшую карьеру челябинского экс-губернатора фирму продолжат банкротить до мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по снегоуборочной технике Южуралмост Тефтелев Челябинск, южуралмост
Очередное заседание по делу о банкротстве «Южуралмоста» пройдет в мае Фото:

Сломавшую карьеру экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского компанию «Южуралмост» продолжат банкротить до мая. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона, к тому времени предстоит выполнить предусмотренные процедурой меры.

«Конкурсным управляющим не выполнены все меры, предусмотренные в конкурсном производстве. Определением срок конкурсного производства в отношении АО „Южуралмост“ продлен до 29 мая 2024 года», — отметили в суде.

С ходатайством о продлении срока вышел конкурсный управляющий Алексей Кононов. Процедура введена в июне сразу после признания должника банкротом в мае 2023 года. Инициатором банкротства выступила компания «Урал-сервис-групп», которой «Южуралмост» задолжал 75,3 млн рублей. Впоследствии список кредиторов расширился. В настоящий момент их набралось восемь — все юрлица. После удовлетворения требований из реестра суд постановил выплатить налоговой инспекции административный штраф в размере 457,3 млн рублей.

О многомиллионном картельном сговоре Дубровского с «Южуралмостом» ФАС заявила в 2019 году, потребовав заплатить штраф. Разгорелся скандал, вынудивший главу региона сложить свои полномочия.

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Сломавшую карьеру экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского компанию «Южуралмост» продолжат банкротить до мая. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона, к тому времени предстоит выполнить предусмотренные процедурой меры. «Конкурсным управляющим не выполнены все меры, предусмотренные в конкурсном производстве. Определением срок конкурсного производства в отношении АО „Южуралмост“ продлен до 29 мая 2024 года», — отметили в суде. С ходатайством о продлении срока вышел конкурсный управляющий Алексей Кононов. Процедура введена в июне сразу после признания должника банкротом в мае 2023 года. Инициатором банкротства выступила компания «Урал-сервис-групп», которой «Южуралмост» задолжал 75,3 млн рублей. Впоследствии список кредиторов расширился. В настоящий момент их набралось восемь — все юрлица. После удовлетворения требований из реестра суд постановил выплатить налоговой инспекции административный штраф в размере 457,3 млн рублей. О многомиллионном картельном сговоре Дубровского с «Южуралмостом» ФАС заявила в 2019 году, потребовав заплатить штраф. Разгорелся скандал, вынудивший главу региона сложить свои полномочия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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