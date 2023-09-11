Со сломавшей карьеру челябинскому экс-губернатору фирмы требуют 457 миллионов

С компании «Южуралмост» челябинские налоговики потребовали 457 миллионов
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С компании «Южуралмост» налоговики потребовали штраф Фото:

С компании «Южуралмост» из Магнитогорска (Челябинская область), сломавшей карьеру экс-губернатору региона Борису Дубровскому, потребовали 457,3 млн рублей. Как следует из данных «Федресурса» долг вменили налоговики.

«Конкурсному управляющему АО „Южуралмост“ поступило требование кредитора Межрайонной инспекции ФНС № 17 по региону. Заявлена сумма 457,3 млн рублей», — отмечено на «Федресурсе».

Требования основаны на двух решениях Федеральной антимонопольной службы от 19 марта 2020 года. Оба документа связаны с заключением недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством «вертикального» соглашения. Картельный сговор, выявленный сотрудниками ФАС, стал весной 2019 года причиной отставки Дубровского. Как тогда заявили в антимонопольном ведомстве, антиконкурентная документация на 2,4 млрд рублей позволила «Южуралмосту» заработать на дорожных подрядах увеличенную прибыль.

В июле арбитражный суд принял к рассмотрению финансовые требования налоговиков к компании. Долг предъявлен в рамках процесса банкротства «Южуралмоста». В январе кассационная инстанция подтвердила решение нижестоящего суда о назначенном штрафе за сговор в размере 484,3 млн рублей.

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С компании «Южуралмост» из Магнитогорска (Челябинская область), сломавшей карьеру экс-губернатору региона Борису Дубровскому, потребовали 457,3 млн рублей. Как следует из данных «Федресурса» долг вменили налоговики. «Конкурсному управляющему АО „Южуралмост“ поступило требование кредитора Межрайонной инспекции ФНС № 17 по региону. Заявлена сумма 457,3 млн рублей», — отмечено на «Федресурсе». Требования основаны на двух решениях Федеральной антимонопольной службы от 19 марта 2020 года. Оба документа связаны с заключением недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством «вертикального» соглашения. Картельный сговор, выявленный сотрудниками ФАС, стал весной 2019 года причиной отставки Дубровского. Как тогда заявили в антимонопольном ведомстве, антиконкурентная документация на 2,4 млрд рублей позволила «Южуралмосту» заработать на дорожных подрядах увеличенную прибыль. В июле арбитражный суд принял к рассмотрению финансовые требования налоговиков к компании. Долг предъявлен в рамках процесса банкротства «Южуралмоста». В январе кассационная инстанция подтвердила решение нижестоящего суда о назначенном штрафе за сговор в размере 484,3 млн рублей.
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