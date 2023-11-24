Спикер челябинского заксобрания встретился с главой Всемирного конгресса татар

Олег Гербер отметил активность Конгресса татар Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер встретился с председателем Национального совета Всемирного конгресса татар, заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В Челябинской области большое внимание уделяется вопросам межнационального сотрудничества и национальной политики. Конгресс татар Южного Урала — одно из крупнейших и самых активных национальных объединений», — отметил Гербер.

Встреча прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию со дня образования Конгресса татар Челябинской области. Во встрече приняли участие депутат заксобрания, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова и вице-губернатор региона Анатолий Векшин.

Гербер поблагодарил главу Всемирного конгресса за системную работу с регионами, а также за поддержку и внимание к работе регионального конгресса татар. По словам Колесниковой, Конгресс татар Челябинской области сегодня объединяет и координирует работу татарских национально-культурных сообществ всего региона.

«Активную деятельность по сохранению и развитию татарской культуры ведут национальные культурные центры в Троицке, Магнитогорске, Кунашаке, Верхнем Уфалее, Копейске, Еманжелинске и во многих других муниципальных образованиях. Кроме того, налажены тесные деловые связи с Татарстаном, национально-культурными образованиями Башкортостана, Мордовии, Свердловской, Ульяновской, Астраханской областей и Москвы», — отметила Колесникова.

Участники встречи обсудили со спикером ЗСО вопросы укрепления межнационального сотрудничества, развития культурных, научных и деловых связей. Речь шла также о перспективах сотрудничества между заксобранием Челябинской области и госсоветом Республики Татарстан.