Треть екатеринбуржцев приедут лично поздравить матерей с праздником

25 ноября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

День матери отмечается в России уже 25 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 32% жителей планируют приехать и вживую поздравить своих мам с праздником, Днем матери. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа». «36% опрошенных екатеринбуржцев только иногда успевают делать что-то приятное для своих матерей. При этом 22% из них хотели бы делать это чаще. 8% горожан заявили, что не привыкли демонстрировать свои чувства и привязанность к маме. Есть и те, кто вовсе не собирается поздравлять мам (15%)», — подвели итоги исследования в «Авито Работа». Чаще других (70%) звонят своим матерям и интересуются их делами представители сегментов бухгалтерии и торговли.



В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату. Праздником хотели подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека.

В Екатеринбурге 32% жителей планируют приехать и вживую поздравить своих мам с праздником, Днем матери. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа». «36% опрошенных екатеринбуржцев только иногда успевают делать что-то приятное для своих матерей. При этом 22% из них хотели бы делать это чаще. 8% горожан заявили, что не привыкли демонстрировать свои чувства и привязанность к маме. Есть и те, кто вовсе не собирается поздравлять мам (15%)», — подвели итоги исследования в «Авито Работа». Чаще других (70%) звонят своим матерям и интересуются их делами представители сегментов бухгалтерии и торговли. В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату. Праздником хотели подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека.