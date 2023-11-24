24 ноября 2023

Треть екатеринбуржцев приедут лично поздравить матерей с праздником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
День матери отмечается в России уже 25 лет Фото:

В Екатеринбурге 32% жителей планируют приехать и вживую поздравить своих мам с праздником, Днем матери. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа».

«36% опрошенных екатеринбуржцев только иногда успевают делать что-то приятное для своих матерей. При этом 22% из них хотели бы делать это чаще. 8% горожан заявили, что не привыкли демонстрировать свои чувства и привязанность к маме. Есть и те, кто вовсе не собирается поздравлять мам (15%)», — подвели итоги исследования в «Авито Работа». Чаще других (70%) звонят своим матерям и интересуются их делами представители сегментов бухгалтерии и торговли.

В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату. Праздником хотели подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 32% жителей планируют приехать и вживую поздравить своих мам с праздником, Днем матери. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа». «36% опрошенных екатеринбуржцев только иногда успевают делать что-то приятное для своих матерей. При этом 22% из них хотели бы делать это чаще. 8% горожан заявили, что не привыкли демонстрировать свои чувства и привязанность к маме. Есть и те, кто вовсе не собирается поздравлять мам (15%)», — подвели итоги исследования в «Авито Работа». Чаще других (70%) звонят своим матерям и интересуются их делами представители сегментов бухгалтерии и торговли. В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату. Праздником хотели подчеркнуть колоссально важную роль матери в жизни каждого человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...