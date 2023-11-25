25 ноября 2023

Киллеры расстреляли брата главы города Алагира в Северной Осетии

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Пострадавшим от обстрела киллеров в Алагире оказался брат главы города Фото:

В результате расстрела неизвестными в Северной Осетии пострадал Алан, брат Германа Гагиева — главы администрации города Алагир. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Алан Гагиев накануне поздно вечером выходил из круглосуточной аптеки на Хетагурова [в Алагире], возле которой стоял черный Мерседес. Двое неизвестных выстрелили в мужчину несколько раз», — передали авторы телеканала. Отмечается, что пострадавший получил серьезные ранения. У него оказалось повреждены легкое, рука, нога и бедро. Он был экстренно госпитализирован.

Киллерам удалось скрыться с места происшествия, но полицейским удалось установить личность одного из нападавших. В настоящий момент их ищут. По одной из версий, поводом для нападения на Алана Гагиев могло стать его родство с главой города Агир Германом Гагиевым.

Ночью 26 ноября неизвестный мужчина расстрелял прохожего из травматического пистолета. Было совершенно не менее четырех выстрелов.

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В результате расстрела неизвестными в Северной Осетии пострадал Алан, брат Германа Гагиева — главы администрации города Алагир. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Алан Гагиев накануне поздно вечером выходил из круглосуточной аптеки на Хетагурова [в Алагире], возле которой стоял черный Мерседес. Двое неизвестных выстрелили в мужчину несколько раз», — передали авторы телеканала. Отмечается, что пострадавший получил серьезные ранения. У него оказалось повреждены легкое, рука, нога и бедро. Он был экстренно госпитализирован. Киллерам удалось скрыться с места происшествия, но полицейским удалось установить личность одного из нападавших. В настоящий момент их ищут. По одной из версий, поводом для нападения на Алана Гагиев могло стать его родство с главой города Агир Германом Гагиевым. Ночью 26 ноября неизвестный мужчина расстрелял прохожего из травматического пистолета. Было совершенно не менее четырех выстрелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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