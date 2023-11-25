25 ноября 2023
24 ноября 2023

На трассе ХМАО в аварии пострадали пять человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
В аварии пострадал один ребенок Фото:

На трассе Сургут-Нижневартовск из-за столкновения двух машин пострадали пять человек, один из них ребенок. Об этом сообщили представители пожарной части Нижневартовска.

«На трассе Сургут-Нижневартовск в 14:10 произошла авария. Здесь столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, а пятым стал ребенок», — заявили сотрудники пожарной части Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ведомства выясняют причины аварии.

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На трассе Сургут-Нижневартовск из-за столкновения двух машин пострадали пять человек, один из них ребенок. Об этом сообщили представители пожарной части Нижневартовска. «На трассе Сургут-Нижневартовск в 14:10 произошла авария. Здесь столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, а пятым стал ребенок», — заявили сотрудники пожарной части Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ведомства выясняют причины аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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