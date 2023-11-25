В аварии пострадал один ребенок
На трассе Сургут-Нижневартовск из-за столкновения двух машин пострадали пять человек, один из них ребенок. Об этом сообщили представители пожарной части Нижневартовска.
«На трассе Сургут-Нижневартовск в 14:10 произошла авария. Здесь столкнулись два автомобиля. Пострадали четыре человека, а пятым стал ребенок», — заявили сотрудники пожарной части Нижневартовска в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ведомства выясняют причины аварии.
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