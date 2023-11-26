26 ноября 2023
25 ноября 2023

У рейса «Сибирь» из Нижневартовска возникла непредвиденная ситуация при посадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
У самолета возникли технические неполадки при посадке Фото:

В самолете авиакомпании «Сибирь», совершавшего утренний рейс из Нижневартовска в Новосибирск, во время посадки сработала сигнализация отказа выпуска предкрылков до их использования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«27.11.2023, 07.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). По сообщению инспекции по безопасности полетов при заходе на посадку сработала сигнализация отказ выпуска предкрылков до их использования. В 07.41 посадка благополучно. Самолет Embraer 170, RA-02859, рейс SBI5328 Нижневартовск — Новосибирск (Толмачево), — сообщили в telegram-канале.

Уточняется, что эксплуатант самолета — дочерняя компания холдинга S7, АО «Авиакомпания «Сибирь». Для уточнения подробностей инцидента, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в аэропорту Москвы на час задержали посадку рейса Сургут-Москва. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в столице.

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В самолете авиакомпании «Сибирь», совершавшего утренний рейс из Нижневартовска в Новосибирск, во время посадки сработала сигнализация отказа выпуска предкрылков до их использования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «27.11.2023, 07.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). По сообщению инспекции по безопасности полетов при заходе на посадку сработала сигнализация отказ выпуска предкрылков до их использования. В 07.41 посадка благополучно. Самолет Embraer 170, RA-02859, рейс SBI5328 Нижневартовск — Новосибирск (Толмачево), — сообщили в telegram-канале. Уточняется, что эксплуатант самолета — дочерняя компания холдинга S7, АО «Авиакомпания «Сибирь». Для уточнения подробностей инцидента, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в аэропорту Москвы на час задержали посадку рейса Сургут-Москва. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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