У рейса «Сибирь» из Нижневартовска возникла непредвиденная ситуация при посадке

27 ноября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

У самолета возникли технические неполадки при посадке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В самолете авиакомпании «Сибирь», совершавшего утренний рейс из Нижневартовска в Новосибирск, во время посадки сработала сигнализация отказа выпуска предкрылков до их использования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «27.11.2023, 07.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). По сообщению инспекции по безопасности полетов при заходе на посадку сработала сигнализация отказ выпуска предкрылков до их использования. В 07.41 посадка благополучно. Самолет Embraer 170, RA-02859, рейс SBI5328 Нижневартовск — Новосибирск (Толмачево), — сообщили в telegram-канале. Уточняется, что эксплуатант самолета — дочерняя компания холдинга S7, АО «Авиакомпания «Сибирь». Для уточнения подробностей инцидента, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в аэропорту Москвы на час задержали посадку рейса Сургут-Москва. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в столице.

В самолете авиакомпании «Сибирь», совершавшего утренний рейс из Нижневартовска в Новосибирск, во время посадки сработала сигнализация отказа выпуска предкрылков до их использования. Об этом сообщили в telegram-канале Aviaincident. «27.11.2023, 07.35 (мск) аэропорт Новосибирск (Толмачево). По сообщению инспекции по безопасности полетов при заходе на посадку сработала сигнализация отказ выпуска предкрылков до их использования. В 07.41 посадка благополучно. Самолет Embraer 170, RA-02859, рейс SBI5328 Нижневартовск — Новосибирск (Толмачево), — сообщили в telegram-канале. Уточняется, что эксплуатант самолета — дочерняя компания холдинга S7, АО «Авиакомпания «Сибирь». Для уточнения подробностей инцидента, корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в аэропорту Москвы на час задержали посадку рейса Сургут-Москва. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий в столице.