В аэропорту Москвы из-за непогоды задержан рейс из Сургута

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, зима, пассажирский самолет, авиаперевозчик
Самолет из Сургута в Москву задержали на час Фото:

В аэропорту Сургута на час задержали посадку рейса Сургут-Москва из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Информация об этом опубликована на сайте московского аэропорта Шереметьево.

«Вместо 7:35, рейс Сургут-Москва авиакомпании „Победа“ совершит посадку в 8:48 по московскому времени. Вылет состоялся в 6:00 по местному времени», — гласит информация на сайте. В справочной аэропорта агентству сообщили, что посадка самолета задерживается из-за погодных условий.

Также 27 ноября в Тюмени отменили вылет самолета в Сургут. Он должен был состояться в 14:05.

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В аэропорту Сургута на час задержали посадку рейса Сургут-Москва из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Информация об этом опубликована на сайте московского аэропорта Шереметьево. «Вместо 7:35, рейс Сургут-Москва авиакомпании „Победа“ совершит посадку в 8:48 по московскому времени. Вылет состоялся в 6:00 по местному времени», — гласит информация на сайте. В справочной аэропорта агентству сообщили, что посадка самолета задерживается из-за погодных условий. Также 27 ноября в Тюмени отменили вылет самолета в Сургут. Он должен был состояться в 14:05.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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