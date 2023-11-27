В аэропорту Москвы из-за непогоды задержан рейс из Сургута

Самолет из Сургута в Москву задержали на час
В аэропорту Сургута на час задержали посадку рейса Сургут-Москва из-за неблагоприятных погодных условий в столице. Информация об этом опубликована на сайте московского аэропорта Шереметьево.
«Вместо 7:35, рейс Сургут-Москва авиакомпании „Победа“ совершит посадку в 8:48 по московскому времени. Вылет состоялся в 6:00 по местному времени», — гласит информация на сайте. В справочной аэропорта агентству сообщили, что посадка самолета задерживается из-за погодных условий.
Также 27 ноября в Тюмени отменили вылет самолета в Сургут. Он должен был состояться в 14:05.
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