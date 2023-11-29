Почему опасно принимать лекарства не по инструкции

Фармаколог Кондрахин: применение лекарств не по инструкции приводит к патологиям

29 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Лекарства можно применять без инструкции только при назначении врачебной комиссией, рассказал фармаколог Кондрахин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если использовать лекарство не по инструкции, человек может себя завести в новое патологическое состояние, в котором врачи не смогут разобраться. Об этом предупредил фармаколог Андрей Кондрахин. Кроме того, из-за подобного использования лекарств, человек может получить непоправимый ущерб. «Применение препаратов вне инструкции недопустимо. Первое — мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе — мы можем получить эффект, который окажется более тяжелыми, может нанести какой-то непоправимый ущерб», — рассказал в интервью радио Sputnik фармаколог Кондрахин. Например, если здоровый человек будет бесконтрольно употреблять лекарства от диабета для похудения, внутри организма могут быть необратимые «поломки» и негативные последствия. Также человек может завести свой организм в патологическое состояние. При этом он отметил, что применять лекарственные препараты возможно только при назначении врачебной комиссией. Обычно, это относится к жизненно важным лекарствам.

Если использовать лекарство не по инструкции, человек может себя завести в новое патологическое состояние, в котором врачи не смогут разобраться. Об этом предупредил фармаколог Андрей Кондрахин. Кроме того, из-за подобного использования лекарств, человек может получить непоправимый ущерб. «Применение препаратов вне инструкции недопустимо. Первое — мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе — мы можем получить эффект, который окажется более тяжелыми, может нанести какой-то непоправимый ущерб», — рассказал в интервью радио Sputnik фармаколог Кондрахин. Например, если здоровый человек будет бесконтрольно употреблять лекарства от диабета для похудения, внутри организма могут быть необратимые «поломки» и негативные последствия. Также человек может завести свой организм в патологическое состояние. При этом он отметил, что применять лекарственные препараты возможно только при назначении врачебной комиссией. Обычно, это относится к жизненно важным лекарствам.