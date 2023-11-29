Почему опасно принимать лекарства не по инструкции

Фармаколог Кондрахин: применение лекарств не по инструкции приводит к патологиям
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Лекарства можно применять без инструкции только при назначении врачебной комиссией, рассказал фармаколог Кондрахин Фото:

Если использовать лекарство не по инструкции, человек может себя завести в новое патологическое состояние, в котором врачи не смогут разобраться. Об этом предупредил фармаколог Андрей Кондрахин. Кроме того, из-за подобного использования лекарств, человек может получить непоправимый ущерб.

«Применение препаратов вне инструкции недопустимо. Первое — мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе — мы можем получить эффект, который окажется более тяжелыми, может нанести какой-то непоправимый ущерб», — рассказал в интервью радио Sputnik фармаколог Кондрахин. Например, если здоровый человек будет бесконтрольно употреблять лекарства от диабета для похудения, внутри организма могут быть необратимые «поломки» и негативные последствия. Также человек может завести свой организм в патологическое состояние.

При этом он отметил, что применять лекарственные препараты возможно только при назначении врачебной комиссией. Обычно, это относится к жизненно важным лекарствам.

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Если использовать лекарство не по инструкции, человек может себя завести в новое патологическое состояние, в котором врачи не смогут разобраться. Об этом предупредил фармаколог Андрей Кондрахин. Кроме того, из-за подобного использования лекарств, человек может получить непоправимый ущерб. «Применение препаратов вне инструкции недопустимо. Первое — мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе — мы можем получить эффект, который окажется более тяжелыми, может нанести какой-то непоправимый ущерб», — рассказал в интервью радио Sputnik фармаколог Кондрахин. Например, если здоровый человек будет бесконтрольно употреблять лекарства от диабета для похудения, внутри организма могут быть необратимые «поломки» и негативные последствия. Также человек может завести свой организм в патологическое состояние. При этом он отметил, что применять лекарственные препараты возможно только при назначении врачебной комиссией. Обычно, это относится к жизненно важным лекарствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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