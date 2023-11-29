Челябинский почтальон проиграла деньги пенсионеров на ставках

Почтальон спустила пенсионные выплаты получатели на азартные игры Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Почтальон из Карабаша (Челябинская область) проиграла на ставках деньги пенсионеров. Как сообщили URA.RU 29 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, вместо выдачи пенсии, она присвоила ее себе, за что и ответит в суде.

«Прокуратура Карабаша утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49 — летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ („Присвоение или растрата“). Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд (постоянное судебное присутствие в Карабаше) для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина присвоила себе пенсионные выплаты трех получателей, подделав их подписи. Она решилась на преступление после того, как не застала пенсионеров дома. Сумма похищенной пенсии составила около 72 тысяч рублей. Их она потратила на азартные игры.