Хрущевку пермского медбрата преобразили дизайнеры «Квартирного вопроса». Видео

30 ноября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Для воплощения идей дизайнера пришлось потрудиться (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двухкомнатная квартира медбрата, студента пермского медуниверситета (ПГМУ) Степана Каменских преобразилась благодаря участию в проекте НТВ «Квартирный вопрос». Пермский дизайнер Ирина Райхер в рамках шоу превратила старую хрущевку в светлое и просторное жилье. «Кухню мы соединили с гостиной. По соседству разместили кабинет, о котором мечтала супруга Степана. Мы отключили квартиру от газа, чтобы не возводить лишние перегородки. Цвет в обновленном интерьере объединит мебель, стены и потолок, что позволит нам уйти от контрастов и пространство будет казаться больше», — описывает Райхер свою идею на сайте проекта. Как ранее рассказывало URA.RU, съемки шоу начались в квартире Каменских еще в мае. Степан заявился для участия около полутора лет назад. В эфир программа выйдет 2 декабря. Видео анонса распространил telegram-канал «Пермь-300».

Двухкомнатная квартира медбрата, студента пермского медуниверситета (ПГМУ) Степана Каменских преобразилась благодаря участию в проекте НТВ «Квартирный вопрос». Пермский дизайнер Ирина Райхер в рамках шоу превратила старую хрущевку в светлое и просторное жилье. «Кухню мы соединили с гостиной. По соседству разместили кабинет, о котором мечтала супруга Степана. Мы отключили квартиру от газа, чтобы не возводить лишние перегородки. Цвет в обновленном интерьере объединит мебель, стены и потолок, что позволит нам уйти от контрастов и пространство будет казаться больше», — описывает Райхер свою идею на сайте проекта. Как ранее рассказывало URA.RU, съемки шоу начались в квартире Каменских еще в мае. Степан заявился для участия около полутора лет назад. В эфир программа выйдет 2 декабря. Видео анонса распространил telegram-канал «Пермь-300».