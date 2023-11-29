Двухкомнатная квартира медбрата, студента пермского медуниверситета (ПГМУ) Степана Каменских преобразилась благодаря участию в проекте НТВ «Квартирный вопрос». Пермский дизайнер Ирина Райхер в рамках шоу превратила старую хрущевку в светлое и просторное жилье.
«Кухню мы соединили с гостиной. По соседству разместили кабинет, о котором мечтала супруга Степана. Мы отключили квартиру от газа, чтобы не возводить лишние перегородки. Цвет в обновленном интерьере объединит мебель, стены и потолок, что позволит нам уйти от контрастов и пространство будет казаться больше», — описывает Райхер свою идею на сайте проекта.
Как ранее рассказывало URA.RU, съемки шоу начались в квартире Каменских еще в мае. Степан заявился для участия около полутора лет назад. В эфир программа выйдет 2 декабря. Видео анонса распространил telegram-канал «Пермь-300».
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