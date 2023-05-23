23 мая 2023

В рамках телешоу «Квартирный вопрос» отремонтируют квартиру первокурсника пермского медвуза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, комната, квартира, новоселье, косметический ремонт, ремонт
Квартиру пермяка ждет глобальное преображение Фото:

В Пермь для съемок программы «Квартирный вопрос» приехала группа НТВ. В рамках шоу дизайнерский ремонт сделают в квартире первокурсника пермского медицинского университета (ПГМУ) Степана Каменских, выяснило URA.RU.

«Степан учится на первом курсе лечебного факультета. Ранее он окончил медучилище, работал в краевой больнице медбратом в отделении анестезиологии и реанимации. Съемки шоу проходили сегодня и у нас в вузе», — рассказали URA.RU в ПГМУ.

Каменских заявился для участия в шоу около полутора лет назад. Этой зимой его заявку одобрили, а на этой неделе начали съемки проекта. Молодой медик женат, воспитывает ребенка.

«Квартирный вопрос» — шоу на телеканале НТВ, где квартиры обычных россиян дизайнеры и мастера превращают в стильные и комфортные пространства. В Перми программа снимается впервые.

Съемки шоу проходили на территории ПГМУ. Степан Каменских (на коленях) показывает как работать на тренажере для сердечно-легочной реанимации
Съемки шоу проходили на территории ПГМУ. Степан Каменских (на коленях) показывает как работать на тренажере для сердечно-легочной реанимации

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В Пермь для съемок программы «Квартирный вопрос» приехала группа НТВ. В рамках шоу дизайнерский ремонт сделают в квартире первокурсника пермского медицинского университета (ПГМУ) Степана Каменских, выяснило URA.RU. «Степан учится на первом курсе лечебного факультета. Ранее он окончил медучилище, работал в краевой больнице медбратом в отделении анестезиологии и реанимации. Съемки шоу проходили сегодня и у нас в вузе», — рассказали URA.RU в ПГМУ. Каменских заявился для участия в шоу около полутора лет назад. Этой зимой его заявку одобрили, а на этой неделе начали съемки проекта. Молодой медик женат, воспитывает ребенка. «Квартирный вопрос» — шоу на телеканале НТВ, где квартиры обычных россиян дизайнеры и мастера превращают в стильные и комфортные пространства. В Перми программа снимается впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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