В рамках телешоу «Квартирный вопрос» отремонтируют квартиру первокурсника пермского медвуза. Фото

24 мая 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Квартиру пермяка ждет глобальное преображение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермь для съемок программы «Квартирный вопрос» приехала группа НТВ. В рамках шоу дизайнерский ремонт сделают в квартире первокурсника пермского медицинского университета (ПГМУ) Степана Каменских, выяснило URA.RU. «Степан учится на первом курсе лечебного факультета. Ранее он окончил медучилище, работал в краевой больнице медбратом в отделении анестезиологии и реанимации. Съемки шоу проходили сегодня и у нас в вузе», — рассказали URA.RU в ПГМУ. Каменских заявился для участия в шоу около полутора лет назад. Этой зимой его заявку одобрили, а на этой неделе начали съемки проекта. Молодой медик женат, воспитывает ребенка. «Квартирный вопрос» — шоу на телеканале НТВ, где квартиры обычных россиян дизайнеры и мастера превращают в стильные и комфортные пространства. В Перми программа снимается впервые. Съемки шоу проходили на территории ПГМУ. Степан Каменских (на коленях) показывает как работать на тренажере для сердечно-легочной реанимации Пресс-служба ПГМУ

В Пермь для съемок программы «Квартирный вопрос» приехала группа НТВ. В рамках шоу дизайнерский ремонт сделают в квартире первокурсника пермского медицинского университета (ПГМУ) Степана Каменских, выяснило URA.RU. «Степан учится на первом курсе лечебного факультета. Ранее он окончил медучилище, работал в краевой больнице медбратом в отделении анестезиологии и реанимации. Съемки шоу проходили сегодня и у нас в вузе», — рассказали URA.RU в ПГМУ. Каменских заявился для участия в шоу около полутора лет назад. Этой зимой его заявку одобрили, а на этой неделе начали съемки проекта. Молодой медик женат, воспитывает ребенка. «Квартирный вопрос» — шоу на телеканале НТВ, где квартиры обычных россиян дизайнеры и мастера превращают в стильные и комфортные пространства. В Перми программа снимается впервые.