В Свердловской области появится новая дорога до ХМАО

30 ноября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Дорога пройдет от поселка Владимировка в сторону Кондинского района ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2025 году в Свердловской области начнется строительство дороги в Тавдинском городском округе до Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа в направлении поселка Куминский. После запуска дороги расстояние до ХМАО сократится на 300 — 400 километров, а время в пути — на четыре часа, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики (дип) Свердловской области. «Новая автодорога пройдет по территории Тавдинского городского округа. Она начнется от деревни Владимировка, на 48-м километре существующей автомобильной дороги Тавда — Герасимовка — Владимировка, далее на северо-восток в обход поселка Карабашка до границы Свердловской области […] продолжится по территории Кондинского района ХМАО — Югры в направлении поселка Куминский», — отметили в дипе. Длина новой дороги по территории Свердловской области составит 58,76 километров, через реку Карабашка появятся два новых моста. Финансировать строительство на первом этапе будет Свердловская область. Стоимость работ станет понятна после окончательного утверждения проекта. Ориентировочные сроки начала работ — 2025—2026 год. Строить дорогу будут в два этапа. На первом построят участок от Владимировки до подъезда к поселку Карабашка. На втором — от подъезда к поселку Карабашка до границы Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2025 году в Свердловской области начнется строительство дороги в Тавдинском городском округе до Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа в направлении поселка Куминский. После запуска дороги расстояние до ХМАО сократится на 300 — 400 километров, а время в пути — на четыре часа, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики (дип) Свердловской области. «Новая автодорога пройдет по территории Тавдинского городского округа. Она начнется от деревни Владимировка, на 48-м километре существующей автомобильной дороги Тавда — Герасимовка — Владимировка, далее на северо-восток в обход поселка Карабашка до границы Свердловской области […] продолжится по территории Кондинского района ХМАО — Югры в направлении поселка Куминский», — отметили в дипе. Длина новой дороги по территории Свердловской области составит 58,76 километров, через реку Карабашка появятся два новых моста. Финансировать строительство на первом этапе будет Свердловская область. Стоимость работ станет понятна после окончательного утверждения проекта. Ориентировочные сроки начала работ — 2025—2026 год. Строить дорогу будут в два этапа. На первом построят участок от Владимировки до подъезда к поселку Карабашка. На втором — от подъезда к поселку Карабашка до границы Свердловской области.