Екатеринбургские дорожники продлили ремонт улицы у цирка почти до конца года

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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
Работы на улице Народной Воли продлятся до 30 декабря Фото:

Екатеринбургские дорожники продлили сроки закрытия движения от улицы Народной Воли до Куйбышева из-за работ по реконструкции до 30 декабря 2023 года. Подрядчик ведет работы по организации подходов к пешеходному мосту через Исеть, сообщили в администрации города.

«Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ (ООО „ГУДСР“) продлевают сроки закрытия движения транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева по 30 декабря 2023 года <…> подрядчиком ведутся работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть по улице Народной Воли», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга.

Открыть движение транспорта на участке планировалось 30 октября. Однако из-за реконструкции улицы Народной Воли сроки сдвинулись до конца года.

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Екатеринбургские дорожники продлили сроки закрытия движения от улицы Народной Воли до Куйбышева из-за работ по реконструкции до 30 декабря 2023 года. Подрядчик ведет работы по организации подходов к пешеходному мосту через Исеть, сообщили в администрации города. «Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ (ООО „ГУДСР“) продлевают сроки закрытия движения транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева по 30 декабря 2023 года <…> подрядчиком ведутся работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть по улице Народной Воли», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Открыть движение транспорта на участке планировалось 30 октября. Однако из-за реконструкции улицы Народной Воли сроки сдвинулись до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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