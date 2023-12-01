Екатеринбургские дорожники продлили ремонт улицы у цирка почти до конца года

01 декабря 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Работы на улице Народной Воли продлятся до 30 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургские дорожники продлили сроки закрытия движения от улицы Народной Воли до Куйбышева из-за работ по реконструкции до 30 декабря 2023 года. Подрядчик ведет работы по организации подходов к пешеходному мосту через Исеть, сообщили в администрации города. «Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ (ООО „ГУДСР“) продлевают сроки закрытия движения транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева по 30 декабря 2023 года <…> подрядчиком ведутся работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть по улице Народной Воли», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Открыть движение транспорта на участке планировалось 30 октября. Однако из-за реконструкции улицы Народной Воли сроки сдвинулись до конца года.

Екатеринбургские дорожники продлили сроки закрытия движения от улицы Народной Воли до Куйбышева из-за работ по реконструкции до 30 декабря 2023 года. Подрядчик ведет работы по организации подходов к пешеходному мосту через Исеть, сообщили в администрации города. «Специалисты ООО „Городское управление дорожно-строительных работ“ (ООО „ГУДСР“) продлевают сроки закрытия движения транспорта по проезду от улицы Народной Воли до дома № 38а на улице Куйбышева по 30 декабря 2023 года <…> подрядчиком ведутся работы по организации подходов к пешеходному мосту через реку Исеть по улице Народной Воли», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга. Открыть движение транспорта на участке планировалось 30 октября. Однако из-за реконструкции улицы Народной Воли сроки сдвинулись до конца года.