В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 87 водитель Subaru сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.
«Водитель пояснил, что подъезжая к пешеходному переходу на светофоре загорелся желтый сигнал, он думал, что успеет проехать перекресток, но не заметил ребенка, который в этот же момент шел справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. В результате 12-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.
Отмечается, что за рулем был 35-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности за это время привлекался один раз. По факту ДТП проводится проверка.
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