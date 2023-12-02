В Екатеринбурге сбили ребенка, переходящего дорогу по «зебре». Фото

03 декабря 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадала 12-летняя девочка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 87 водитель Subaru сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. «Водитель пояснил, что подъезжая к пешеходному переходу на светофоре загорелся желтый сигнал, он думал, что успеет проехать перекресток, но не заметил ребенка, который в этот же момент шел справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. В результате 12-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что за рулем был 35-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности за это время привлекался один раз. По факту ДТП проводится проверка. ДТП произошло 2 декабря на проспекте Космонавтов, 87 Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 87 водитель Subaru сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. «Водитель пояснил, что подъезжая к пешеходному переходу на светофоре загорелся желтый сигнал, он думал, что успеет проехать перекресток, но не заметил ребенка, который в этот же момент шел справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. В результате 12-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что за рулем был 35-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности за это время привлекался один раз. По факту ДТП проводится проверка.