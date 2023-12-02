02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Екатеринбурге сбили ребенка, переходящего дорогу по «зебре». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадала 12-летняя девочка Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 87 водитель Subaru сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

«Водитель пояснил, что подъезжая к пешеходному переходу на светофоре загорелся желтый сигнал, он думал, что успеет проехать перекресток, но не заметил ребенка, который в этот же момент шел справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. В результате 12-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.

Отмечается, что за рулем был 35-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности за это время привлекался один раз. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП произошло 2 декабря на проспекте Космонавтов, 87
ДТП произошло 2 декабря на проспекте Космонавтов, 87
Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, 87 водитель Subaru сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД. «Водитель пояснил, что подъезжая к пешеходному переходу на светофоре загорелся желтый сигнал, он думал, что успеет проехать перекресток, но не заметил ребенка, который в этот же момент шел справа налево по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве. В результате 12-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что за рулем был 35-летний мужчина со стажем вождения 14 лет. К административной ответственности за это время привлекался один раз. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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