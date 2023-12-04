Бастрыкин потребовал доклад по делу семьи из ХМАО, проживающей в аварийном доме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по восстановлению жилищных прав семьи из поселка Солнечного (ХМАО), которую более пяти лет не переселяют из аварийного дома. В ведомстве сообщили, что дом не пригоден для проживания, на стенах плесень, а деревянные перекрытия сгнили.
«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Солнечный Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В здании постоянная сырость, температурный режим в жилых помещениях не соответствует норме, из-за чего на стенах образуется плесень, деревянные перекрытия прогнили. Несмотря на признание строения аварийным, более пяти лет его снос и переселение жильцов не осуществляются», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Семье была предоставлена малогабаритная квартира в маневренном фонде. Обращения в соответствующие органы со стороны жильцов должного результата не принесли.
Проблемой югорской семьи глава СК заинтересовался в мае 2023 года. Дом признан аварийным еще в 2018 году. Физический износ конструкций здания составляет 80%. Бастрыкин поручил восстановить жилищные права жильцов.
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