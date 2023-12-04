Жители ХМАО назвали худшие новогодние подарки

Самыми худшими подарками на Новый год жители ХМАО считают одежду, сувениры и косметику. В антирейтинг также попали сладости и кухонная утварь. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.
«Худшими новогодними подарками 12% жителей Югры считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства», — говорится в исследовании.
В списке худших новогодних подарков также оказались сувениры. «В антирейтинг попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 4% голосов), — добавили аналитики.
По данным сервиса, 14% опрошенных боятся вообще остаться без подарка. Еще 3% респондентов считают худшим подарком плохую новость в преддверии праздника.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%.
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