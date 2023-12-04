04 декабря 2023

Жители ХМАО назвали худшие новогодние подарки

Жители ХМАО посчитали худшими новогодними подарками одежду, сувениры и косметику
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Екатеринбург
Югорчане считают худшими подарками одежду, сувениры и косметику Фото:

Самыми худшими подарками на Новый год жители ХМАО считают одежду, сувениры и косметику. В антирейтинг также попали сладости и кухонная утварь. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob.

«Худшими новогодними подарками 12% жителей Югры считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства», — говорится в исследовании.

В списке худших новогодних подарков также оказались сувениры. «В антирейтинг попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 4% голосов), — добавили аналитики.

По данным сервиса, 14% опрошенных боятся вообще остаться без подарка. Еще 3% респондентов считают худшим подарком плохую новость в преддверии праздника.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%.

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Самыми худшими подарками на Новый год жители ХМАО считают одежду, сувениры и косметику. В антирейтинг также попали сладости и кухонная утварь. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Худшими новогодними подарками 12% жителей Югры считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства», — говорится в исследовании. В списке худших новогодних подарков также оказались сувениры. «В антирейтинг попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 4% голосов), — добавили аналитики. По данным сервиса, 14% опрошенных боятся вообще остаться без подарка. Еще 3% респондентов считают худшим подарком плохую новость в преддверии праздника. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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