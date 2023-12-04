Общество Жители ХМАО назвали худшие новогодние подарки Жители ХМАО посчитали худшими новогодними подарками одежду, сувениры и косметику 05 декабря 2023 в 15:42 Размер текста - 17 + Югорчане считают худшими подарками одежду, сувениры и косметику Фото: Анна Майорова © URA.RU Самыми худшими подарками на Новый год жители ХМАО считают одежду, сувениры и косметику. В антирейтинг также попали сладости и кухонная утварь. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Худшими новогодними подарками 12% жителей Югры считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства», — говорится в исследовании. В списке худших новогодних подарков также оказались сувениры. «В антирейтинг попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 4% голосов), — добавили аналитики. По данным сервиса, 14% опрошенных боятся вообще остаться без подарка. Еще 3% респондентов считают худшим подарком плохую новость в преддверии праздника. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. Самыми худшими подарками на Новый год жители ХМАО считают одежду, сувениры и косметику. В антирейтинг также попали сладости и кухонная утварь. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «Худшими новогодними подарками 12% жителей Югры считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства», — говорится в исследовании. В списке худших новогодних подарков также оказались сувениры. «В антирейтинг попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 4% голосов), — добавили аналитики. По данным сервиса, 14% опрошенных боятся вообще остаться без подарка. Еще 3% респондентов считают худшим подарком плохую новость в преддверии праздника. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизились цены на сладкие новогодние подарки. Падение стоимости в магазинах доходит до 30%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям