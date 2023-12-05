В ХМАО водитель иномарки пострадал в аварии со снегоуборочным трактором

06 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

В Урае произошло ДТП с участием снегоуборочной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае водитель автомобиля Honda получил травмы после ДТП со снегоуборочным трактором «Беларус». Произошло это из-за того, что водитель трактора не убедился в безопасности маневра при развороте. Об инциденте сообщили в госавтоинспекции Югры. «5 декабря 2023 года в 07:30 на улице Ивана Шестакова в городе Урай водитель трактора „Беларус“, по предварительным данным, при совершении маневра „разворот“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Honda», — сообщили в ведомстве. 54-летний водитель легкового автомобиля был травмирован. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе в ХМАО произошло ДТП легкового автомобиля и внедорожника. В результате аварии 37-летний водитель легковушки скончался по дороге в больницу.

В Урае водитель автомобиля Honda получил травмы после ДТП со снегоуборочным трактором «Беларус». Произошло это из-за того, что водитель трактора не убедился в безопасности маневра при развороте. Об инциденте сообщили в госавтоинспекции Югры. «5 декабря 2023 года в 07:30 на улице Ивана Шестакова в городе Урай водитель трактора „Беларус“, по предварительным данным, при совершении маневра „разворот“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Honda», — сообщили в ведомстве. 54-летний водитель легкового автомобиля был травмирован. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе в ХМАО произошло ДТП легкового автомобиля и внедорожника. В результате аварии 37-летний водитель легковушки скончался по дороге в больницу.