05 декабря 2023

В ХМАО водитель иномарки пострадал в аварии со снегоуборочным трактором

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае произошло ДТП с участием снегоуборочной техники Фото:

В Урае водитель автомобиля Honda получил травмы после ДТП со снегоуборочным трактором «Беларус». Произошло это из-за того, что водитель трактора не убедился в безопасности маневра при развороте. Об инциденте сообщили в госавтоинспекции Югры.

«5 декабря 2023 года в 07:30 на улице Ивана Шестакова в городе Урай водитель трактора „Беларус“, по предварительным данным, при совершении маневра „разворот“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Honda», — сообщили в ведомстве. 54-летний водитель легкового автомобиля был травмирован.

Ранее URA.RU писало о том, что на трассе в ХМАО произошло ДТП легкового автомобиля и внедорожника. В результате аварии 37-летний водитель легковушки скончался по дороге в больницу.

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В Урае водитель автомобиля Honda получил травмы после ДТП со снегоуборочным трактором «Беларус». Произошло это из-за того, что водитель трактора не убедился в безопасности маневра при развороте. Об инциденте сообщили в госавтоинспекции Югры. «5 декабря 2023 года в 07:30 на улице Ивана Шестакова в городе Урай водитель трактора „Беларус“, по предварительным данным, при совершении маневра „разворот“ не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Honda», — сообщили в ведомстве. 54-летний водитель легкового автомобиля был травмирован. Ранее URA.RU писало о том, что на трассе в ХМАО произошло ДТП легкового автомобиля и внедорожника. В результате аварии 37-летний водитель легковушки скончался по дороге в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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