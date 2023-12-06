Росимущество продает здание авиадиспетчерской в ХМАО за 1,5 миллиона рублей

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в ХМАО продает здание авиадиспетчерской в Нефтеюганске за 1,5 миллиона рублей. Организатор торгов сообщил, что недвижимость продается вместе с участком в 250 квадратных метров.
«Стартовал прием заявок на аукцион по продаже здания управления воздушным движением, расположенного в северо-восточной промзоне Нефтеюганска. Начальная цена недвижимости вместе с участком в 257 квадратных метров — 1 447 149 рублей», — сообщил представитель ЭТП. Организаторы принимают заявки до конца новогодних каникул, торги состоятся в середине января.
Двухэтажное здание авиадиспетчерской находится на территории бывшего аэропорта Нефтеюганска. Городской аэровокзал закрыли несколько лет назад из-за убыточности. Сейчас на его территории проводятся массовые мероприятия, авиа- и мотошоу.
Ранее URA.RU писало, что Росимущество ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей.
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