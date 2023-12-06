06 декабря 2023

Росимущество продает здание авиадиспетчерской в ХМАО за 1,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельскохозяйственная выставка. Тюмень, распродажа, антиквариат, аукцион
Торги по продаже авиадиспетчерской бывшего аэропорта Нефтеюганска пройдут в середине января Фото:

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в ХМАО продает здание авиадиспетчерской в Нефтеюганске за 1,5 миллиона рублей. Организатор торгов сообщил, что недвижимость продается вместе с участком в 250 квадратных метров.

«Стартовал прием заявок на аукцион по продаже здания управления воздушным движением, расположенного в северо-восточной промзоне Нефтеюганска. Начальная цена недвижимости вместе с участком в 257 квадратных метров — 1 447 149 рублей», — сообщил представитель ЭТП. Организаторы принимают заявки до конца новогодних каникул, торги состоятся в середине января.

Двухэтажное здание авиадиспетчерской находится на территории бывшего аэропорта Нефтеюганска. Городской аэровокзал закрыли несколько лет назад из-за убыточности. Сейчас на его территории проводятся массовые мероприятия, авиа- и мотошоу.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в ХМАО продает здание авиадиспетчерской в Нефтеюганске за 1,5 миллиона рублей. Организатор торгов сообщил, что недвижимость продается вместе с участком в 250 квадратных метров. «Стартовал прием заявок на аукцион по продаже здания управления воздушным движением, расположенного в северо-восточной промзоне Нефтеюганска. Начальная цена недвижимости вместе с участком в 257 квадратных метров — 1 447 149 рублей», — сообщил представитель ЭТП. Организаторы принимают заявки до конца новогодних каникул, торги состоятся в середине января. Двухэтажное здание авиадиспетчерской находится на территории бывшего аэропорта Нефтеюганска. Городской аэровокзал закрыли несколько лет назад из-за убыточности. Сейчас на его территории проводятся массовые мероприятия, авиа- и мотошоу. Ранее URA.RU писало, что Росимущество ХМАО выставило на продажу причал речного порта в Сургуте. Начальная стоимость лота на аукционе — 13 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...