Звезда «Дома-2» ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за барби-вечеринку. Фото

Кристина Черкасова заявила, что устраивала вечеринку в Сургуте не ради пиара

07 декабря 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Подписчики Черкасовой осудили блогершу за Барби-вечеринку в Сургуте Фото: Дарья Попова © URA.RU Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова заявила, что устраивала барби-вечеринку в Сургуте не ради собственного пиара. Однако некоторые подписчики считают, что блогер хотела собрать лайки за контент со встречи с подругами в розовых нарядах. «Вечеринки для меня — это не про понтоваться. Это для удовольствия и искреннего счастья», — рассказала Черкасова в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).



Черкасова добавила, что устраивала тусовки еще с детства. В своем блоге она поделилась снимками с вечеринок в честь ее дней рождения.



Ранее URA.RU сообщало, что Кристина Черкасова устроила барби-вечеринку в честь приезда в Сургут. Блогерша позвала на тусовку своих подруг, с которыми не виделась более пяти лет. Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова заявила, что устраивала барби-вечеринку в Сургуте не ради собственного пиара. Однако некоторые подписчики считают, что блогер хотела собрать лайки за контент со встречи с подругами в розовых нарядах. «Вечеринки для меня — это не про понтоваться. Это для удовольствия и искреннего счастья», — рассказала Черкасова в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Черкасова добавила, что устраивала тусовки еще с детства. В своем блоге она поделилась снимками с вечеринок в честь ее дней рождения. Ранее URA.RU сообщало, что Кристина Черкасова устроила барби-вечеринку в честь приезда в Сургут. Блогерша позвала на тусовку своих подруг, с которыми не виделась более пяти лет. Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России