Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова заявила, что устраивала барби-вечеринку в Сургуте не ради собственного пиара. Однако некоторые подписчики считают, что блогер хотела собрать лайки за контент со встречи с подругами в розовых нарядах.
«Вечеринки для меня — это не про понтоваться. Это для удовольствия и искреннего счастья», — рассказала Черкасова в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Черкасова добавила, что устраивала тусовки еще с детства. В своем блоге она поделилась снимками с вечеринок в честь ее дней рождения.
Ранее URA.RU сообщало, что Кристина Черкасова устроила барби-вечеринку в честь приезда в Сургут. Блогерша позвала на тусовку своих подруг, с которыми не виделась более пяти лет.
Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
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