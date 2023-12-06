06 декабря 2023

Звезда «Дома-2» ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за барби-вечеринку. Фото

Кристина Черкасова заявила, что устраивала вечеринку в Сургуте не ради пиара
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписчики Черкасовой осудили блогершу за Барби-вечеринку в Сургуте Фото:

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова заявила, что устраивала барби-вечеринку в Сургуте не ради собственного пиара. Однако некоторые подписчики считают, что блогер хотела собрать лайки за контент со встречи с подругами в розовых нарядах.

«Вечеринки для меня — это не про понтоваться. Это для удовольствия и искреннего счастья», — рассказала Черкасова в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Черкасова добавила, что устраивала тусовки еще с детства. В своем блоге она поделилась снимками с вечеринок в честь ее дней рождения.

Ранее URA.RU сообщало, что Кристина Черкасова устроила барби-вечеринку в честь приезда в Сургут. Блогерша позвала на тусовку своих подруг, с которыми не виделась более пяти лет.

Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

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Звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина Черкасова заявила, что устраивала барби-вечеринку в Сургуте не ради собственного пиара. Однако некоторые подписчики считают, что блогер хотела собрать лайки за контент со встречи с подругами в розовых нарядах. «Вечеринки для меня — это не про понтоваться. Это для удовольствия и искреннего счастья», — рассказала Черкасова в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Черкасова добавила, что устраивала тусовки еще с детства. В своем блоге она поделилась снимками с вечеринок в честь ее дней рождения. Ранее URA.RU сообщало, что Кристина Черкасова устроила барби-вечеринку в честь приезда в Сургут. Блогерша позвала на тусовку своих подруг, с которыми не виделась более пяти лет. Instagram* — запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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