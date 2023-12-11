Свердловские железнодорожники в графике на 2024 год ввели новые беспересадочные пригородные электрички. Теперь пассажирам не придется переплачивать, покупая второй билет.
«В пригородном сообщении в Свердловской области акцент сделан на расширении сети беспересадочных маршрутов. Населенные пункты удалось связать благодаря объединению маршрутов электричек, ранее имевших конечную станцию Екатеринбург-Пассажирский», — сообщили в пресс-службе СвЖД.
В частности, теперь на электричке №6455 из Каменска-Уральского можно напрямую добраться до Нижнего Тагила без пересадки на вокзале Екатеринбурга и без покупки второго билета. Беспересадочные поездки также можно совершать следующими рейсами: №6307 Каменск-Уральский — Шаля, №6323 Камышлов — Кузино, №6507 Баженово — Дружинино, №6742/6741 Рефтинская — Алапаевск, №6305 Богданович — Шаля и ряде других.
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