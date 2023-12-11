Власти ХМАО собираются отказаться от бумажных свидетельств о рождении

12 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В скором будущем регистрация новорожденных будет проводиться с помощью реестра Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Югре планируется ввод электронных свидетельств о рождении, вместо бумажных документов. При рождении данные ребенка автоматически будут заноситься в единый реестр. О планах на будущее на заседании думы ХМАО рассказала Екатерина Мальцева — руководитель окружного управления ЗАГС. «В ближайшей перспективе убрать все [бумажные] свидетельства и перейти на реестровую модель. Печатных документов не будет. Экономия в нашем субъекте составит 1,2 миллиона на бланках ежегодно. Будет лишь выписка», — пояснила глава окружного управления ЗАГС. Электронное свидетельство о рождении уже применяется для регистрации детей, рожденных в браке и у одиноких мам. Сервис автоматически формирует необходимые документы, и родители могут в любое время получить их в бумажном виде, при необходимости. Ранее URA.RU писало о том, что Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ.

В Югре планируется ввод электронных свидетельств о рождении, вместо бумажных документов. При рождении данные ребенка автоматически будут заноситься в единый реестр. О планах на будущее на заседании думы ХМАО рассказала Екатерина Мальцева — руководитель окружного управления ЗАГС. «В ближайшей перспективе убрать все [бумажные] свидетельства и перейти на реестровую модель. Печатных документов не будет. Экономия в нашем субъекте составит 1,2 миллиона на бланках ежегодно. Будет лишь выписка», — пояснила глава окружного управления ЗАГС. Электронное свидетельство о рождении уже применяется для регистрации детей, рожденных в браке и у одиноких мам. Сервис автоматически формирует необходимые документы, и родители могут в любое время получить их в бумажном виде, при необходимости. Ранее URA.RU писало о том, что Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ.