11 декабря 2023

Власти ХМАО собираются отказаться от бумажных свидетельств о рождении

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
В скором будущем регистрация новорожденных будет проводиться с помощью реестра Фото:

В Югре планируется ввод электронных свидетельств о рождении, вместо бумажных документов. При рождении данные ребенка автоматически будут заноситься в единый реестр. О планах на будущее на заседании думы ХМАО рассказала Екатерина Мальцева — руководитель окружного управления ЗАГС.

«В ближайшей перспективе убрать все [бумажные] свидетельства и перейти на реестровую модель. Печатных документов не будет. Экономия в нашем субъекте составит 1,2 миллиона на бланках ежегодно. Будет лишь выписка», — пояснила глава окружного управления ЗАГС. Электронное свидетельство о рождении уже применяется для регистрации детей, рожденных в браке и у одиноких мам. Сервис автоматически формирует необходимые документы, и родители могут в любое время получить их в бумажном виде, при необходимости.

Ранее URA.RU писало о том, что Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ.

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В Югре планируется ввод электронных свидетельств о рождении, вместо бумажных документов. При рождении данные ребенка автоматически будут заноситься в единый реестр. О планах на будущее на заседании думы ХМАО рассказала Екатерина Мальцева — руководитель окружного управления ЗАГС. «В ближайшей перспективе убрать все [бумажные] свидетельства и перейти на реестровую модель. Печатных документов не будет. Экономия в нашем субъекте составит 1,2 миллиона на бланках ежегодно. Будет лишь выписка», — пояснила глава окружного управления ЗАГС. Электронное свидетельство о рождении уже применяется для регистрации детей, рожденных в браке и у одиноких мам. Сервис автоматически формирует необходимые документы, и родители могут в любое время получить их в бумажном виде, при необходимости. Ранее URA.RU писало о том, что Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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