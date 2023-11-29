Новые возможности «Госуслуг» протестируют в 2024 году

30 ноября 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Приложение «Госуслуги» сможет заменить бумажный паспорт при подтверждении личности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ, рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин. «Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться», — передает издание «Известия» слова Дубынина. Еще приложение сможет заменить бумажный паспорт для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей. При обращении к операторам сотовой связи также не понадобится паспорт, для входа в офисный центр с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем, при заселении в гостиницу и посещении частной медорганизации. На портале «Госуслуги» планируют завести электронные зачетные книжки и студенческие билеты. После нововведения ученики смогут входить на территорию вуза, не предъявляя бумажный пропуск. У студентов появится возможность отслеживать свою успеваемость в режиме онлайн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ, рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин. «Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться», — передает издание «Известия» слова Дубынина. Еще приложение сможет заменить бумажный паспорт для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей. При обращении к операторам сотовой связи также не понадобится паспорт, для входа в офисный центр с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем, при заселении в гостиницу и посещении частной медорганизации. На портале «Госуслуги» планируют завести электронные зачетные книжки и студенческие билеты. После нововведения ученики смогут входить на территорию вуза, не предъявляя бумажный пропуск. У студентов появится возможность отслеживать свою успеваемость в режиме онлайн.