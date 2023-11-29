29 ноября 2023

Новые возможности «Госуслуг» протестируют в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «Госуслуги» сможет заменить бумажный паспорт при подтверждении личности Фото:

Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ, рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

«Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться», — передает издание «Известия» слова Дубынина.

Еще приложение сможет заменить бумажный паспорт для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей. При обращении к операторам сотовой связи также не понадобится паспорт, для входа в офисный центр с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем, при заселении в гостиницу и посещении частной медорганизации.

На портале «Госуслуги» планируют завести электронные зачетные книжки и студенческие билеты. После нововведения ученики смогут входить на территорию вуза, не предъявляя бумажный пропуск. У студентов появится возможность отслеживать свою успеваемость в режиме онлайн.

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Минцифры в 2024 году проведут отдельные пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта для подтверждения личности. Цифровой паспорт планируют использовать для обслуживания в банке и МФЦ, рассказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин. «Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться», — передает издание «Известия» слова Дубынина. Еще приложение сможет заменить бумажный паспорт для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей. При обращении к операторам сотовой связи также не понадобится паспорт, для входа в офисный центр с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем, при заселении в гостиницу и посещении частной медорганизации. На портале «Госуслуги» планируют завести электронные зачетные книжки и студенческие билеты. После нововведения ученики смогут входить на территорию вуза, не предъявляя бумажный пропуск. У студентов появится возможность отслеживать свою успеваемость в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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