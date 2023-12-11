11 декабря 2023

Пермь вошла в топ-10 городов России по росту цен квартир в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квадратного метра в ноябре 2023 года составила 116,8 тысяч рублей Фото:

Город Пермь стал седьмым городом России, где больше всего подорожали квартиры на первичном рынке. В ноябре 2023 года жилье в новостройке стало стоить на 17% дороже по сравнению с прошлым годом. Такие данные следуют из динамики цен сервиса «Яндекс Недвижимость».

«Новостройки в Перми подорожали на 17% за год. Стоимость квадратного метра на первичном рынке в ноябре 2023 года — 116,8 тысяч рублей. В ноябре 2022 года цена была 99,7 тысяч рублей», — говорится в исследовании аналитиков.

Самый стремительный рост цен аналитики отметили в Волгограде. Здесь стоимость квадратного метра за год подскочила на 44%. Затем идет Воронеж — на 28%. Замыкает тройку лидеров Сочи — на 26%. Руководитель службы аналитики «Яндекс Недвижимости» Алексей Муханов добавил, что к концу года рост стоимости квартир на первичном рынке замедлился. Также сократилось количество объявлений о продаже жилья в новостройках.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми остановился рост цен на новостройки. С ноября по декабрь 2023 года стоимость квадратного метра увеличилась всего на 0,4%.

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Город Пермь стал седьмым городом России, где больше всего подорожали квартиры на первичном рынке. В ноябре 2023 года жилье в новостройке стало стоить на 17% дороже по сравнению с прошлым годом. Такие данные следуют из динамики цен сервиса «Яндекс Недвижимость». «Новостройки в Перми подорожали на 17% за год. Стоимость квадратного метра на первичном рынке в ноябре 2023 года — 116,8 тысяч рублей. В ноябре 2022 года цена была 99,7 тысяч рублей», — говорится в исследовании аналитиков. Самый стремительный рост цен аналитики отметили в Волгограде. Здесь стоимость квадратного метра за год подскочила на 44%. Затем идет Воронеж — на 28%. Замыкает тройку лидеров Сочи — на 26%. Руководитель службы аналитики «Яндекс Недвижимости» Алексей Муханов добавил, что к концу года рост стоимости квартир на первичном рынке замедлился. Также сократилось количество объявлений о продаже жилья в новостройках. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми остановился рост цен на новостройки. С ноября по декабрь 2023 года стоимость квадратного метра увеличилась всего на 0,4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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