Минобороны Украины предсказало дальнейшую судьбу Залужного

Вопрос об отставке главкома Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного не стоит на повестке. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, раскачивают его внутренне и снаружи», — сказал Умеров, передает украинская газета «Суспільне». Он пообещал извещать о кадровых изменениях внутри министерства.
На Украине развивается конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. URA.RU рассказывало, что по мнению газеты Financial Times, основная причина заключается в информационном освещении событий на фронте. Кроме того, ослабление военной помощи со стороны США и непризнание ошибок на фронте ведет к падению рейтинга Зеленского, пишет The Times. В то же время, по мнению главы службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, на Западе стали искать замену Зеленскому.
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