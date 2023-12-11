FT: на Украине разрастается конфликт между Зеленским и военными

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, всу
Владимир Зеленский ввел цензуру на плохие новости на Украине, сообщает Financial Times Фото:
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны развивается конфликт. Его причина заключается в разнице между официальными сообщениями и ситуацией на местах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Поскольку в этом году Украина добилась незначительных военных успехов, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между администрацией президента и военным руководством. <…> Военные лидеры утверждают, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах больше не убедителен и, следовательно, не мотивирует украинцев или западных партнеров страны», — говорится в материале газеты.

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Как развивался конфликт Зеленского и Залужного

Financial Times утверждает, что Зеленский специально рассказывает в основном только об успехах на поле боя, чтобы Запад продолжал финансировать ВСУ. Отмечается, что на Украине есть цензура на плохие новости. К ним относятся российское продвижение и потери ВСУ.

Помимо этого, на Украине разрастается конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. CNN пишет, что украинцы больше доверяют последнему, особенно после слов о тупиковой ситуации на фронте.

После провального контрнаступления Польша отказалась дальше поддерживать Украину. RT пишет, что другие страны могут взять с нее пример и отвернуться от Киева. Также от поддержки Украины отказалась и Словакия после выборов.

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны развивается конфликт. Его причина заключается в разнице между официальными сообщениями и ситуацией на местах, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. «Поскольку в этом году Украина добилась незначительных военных успехов, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между администрацией президента и военным руководством. <…> Военные лидеры утверждают, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах больше не убедителен и, следовательно, не мотивирует украинцев или западных партнеров страны», — говорится в материале газеты. Financial Times утверждает, что Зеленский специально рассказывает в основном только об успехах на поле боя, чтобы Запад продолжал финансировать ВСУ. Отмечается, что на Украине есть цензура на плохие новости. К ним относятся российское продвижение и потери ВСУ. Помимо этого, на Украине разрастается конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. CNN пишет, что украинцы больше доверяют последнему, особенно после слов о тупиковой ситуации на фронте. После провального контрнаступления Польша отказалась дальше поддерживать Украину. RT пишет, что другие страны могут взять с нее пример и отвернуться от Киева. Также от поддержки Украины отказалась и Словакия после выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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