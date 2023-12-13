13 декабря 2023

В Перми сотрудники ГИБДД потушили горящую иномарку. Видео

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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Хозяин автомобиля поблагодарил экипаж ДПС Фото:

Сотрудники госавтоинспекции потушили горящий автомобиль в Перми. Видеозапись произошедшего опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Днем 12 декабря экипаж ДПС патрулировал улицы в микрорайоне Висим. На улице Восстания правоохранители заметили автомобиль Suzuki, у которого из-под капота вырывался огонь. Лейтенанты полиции Денис Белоусов, Николай Зомарев и Александр Аликин взяли огнетушитель и потушили пламя», — рассказали в полиции.

В момент происшествия владельца автомобиля рядом не было. Мужчина прибежал позже, когда огонь уже был потушен. Пермяк поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.

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Сотрудники госавтоинспекции потушили горящий автомобиль в Перми. Видеозапись произошедшего опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Днем 12 декабря экипаж ДПС патрулировал улицы в микрорайоне Висим. На улице Восстания правоохранители заметили автомобиль Suzuki, у которого из-под капота вырывался огонь. Лейтенанты полиции Денис Белоусов, Николай Зомарев и Александр Аликин взяли огнетушитель и потушили пламя», — рассказали в полиции. В момент происшествия владельца автомобиля рядом не было. Мужчина прибежал позже, когда огонь уже был потушен. Пермяк поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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