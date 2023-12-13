Хозяин автомобиля поблагодарил экипаж ДПС
Сотрудники госавтоинспекции потушили горящий автомобиль в Перми. Видеозапись произошедшего опубликована на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Днем 12 декабря экипаж ДПС патрулировал улицы в микрорайоне Висим. На улице Восстания правоохранители заметили автомобиль Suzuki, у которого из-под капота вырывался огонь. Лейтенанты полиции Денис Белоусов, Николай Зомарев и Александр Аликин взяли огнетушитель и потушили пламя», — рассказали в полиции.
В момент происшествия владельца автомобиля рядом не было. Мужчина прибежал позже, когда огонь уже был потушен. Пермяк поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.
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