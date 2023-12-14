Путин: отсутствие вакцин от кори связано с яйцом, а заболевания — с мигрантами

14 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что вакцины от кори делаются из яиц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Проблемы с яйцами сказались на том, что в России не хватает вакцин от кори. А рост заболеваний в мире связан с мигрантами из тех стран, в которых низкий уровень иммунизации населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи — это технический сбой, вызывает сожаление. Он связан с яйцом. Проблемы не будет в ближайшее время, я думаю. Нет вопросов с вакцинацией и вакцинами. Касательно всплеска заболевания кори во всем мире. Он связан с низкой иммунизации в странах, откуда прибывают трудовые мигранты, в том числе с Украины», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.

Проблемы с яйцами сказались на том, что в России не хватает вакцин от кори. А рост заболеваний в мире связан с мигрантами из тех стран, в которых низкий уровень иммунизации населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии. «Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи — это технический сбой, вызывает сожаление. Он связан с яйцом. Проблемы не будет в ближайшее время, я думаю. Нет вопросов с вакцинацией и вакцинами. Касательно всплеска заболевания кори во всем мире. Он связан с низкой иммунизации в странах, откуда прибывают трудовые мигранты, в том числе с Украины», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.