Путин: отсутствие вакцин от кори связано с яйцом, а заболевания — с мигрантами

Проблемы с яйцами сказались на том, что в России не хватает вакцин от кори. А рост заболеваний в мире связан с мигрантами из тех стран, в которых низкий уровень иммунизации населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
«Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи — это технический сбой, вызывает сожаление. Он связан с яйцом. Проблемы не будет в ближайшее время, я думаю. Нет вопросов с вакцинацией и вакцинами. Касательно всплеска заболевания кори во всем мире. Он связан с низкой иммунизации в странах, откуда прибывают трудовые мигранты, в том числе с Украины», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию прямой линии.
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