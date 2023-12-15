В Кремле оценили решение Шольца послать Орбана за кофе во время саммита

Кремль с интересом следит за тем, как в Евросоюзе решают вопросы тем. В частности, посылают руководителей государств за кофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал ситуацию, когда немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть обсуждение вхождения Украины в ЕС и сходить за кофе.
«Венгрия тяжело отстаивает свои интересы, что нам импонирует. Они сознательны и независимы. Мы с большим интересом следим за практикой такого решения разных вопросов в ЕС, как «выйти за кофе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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