В Кремле оценили решение Шольца послать Орбана за кофе во время саммита

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
В Кремле прокомментировали то, как Орбана отправили за кофе Фото:

Кремль с интересом следит за тем, как в Евросоюзе решают вопросы тем. В частности, посылают руководителей государств за кофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал ситуацию, когда немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть обсуждение вхождения Украины в ЕС и сходить за кофе.

«Венгрия тяжело отстаивает свои интересы, что нам импонирует. Они сознательны и независимы. Мы с большим интересом следим за практикой такого решения разных вопросов в ЕС, как «выйти за кофе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль с интересом следит за тем, как в Евросоюзе решают вопросы тем. В частности, посылают руководителей государств за кофе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Так он прокомментировал ситуацию, когда немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану покинуть обсуждение вхождения Украины в ЕС и сходить за кофе. «Венгрия тяжело отстаивает свои интересы, что нам импонирует. Они сознательны и независимы. Мы с большим интересом следим за практикой такого решения разных вопросов в ЕС, как «выйти за кофе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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