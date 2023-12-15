Мишустин потребовал разобраться с ценами в России

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Мишустин призвал оперативно реагировать ведомства на необоснованное повышение цен Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам прямой линии с Владимиром Путиным дал несколько поручений. Ведомства должны будут отслеживать ситуацию с повышением цен и оперативно реагировать на изменения. Об этом стало известно из выступления главы кабмина на заседании правительства.

«Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги», — сказал Мишустин. Слова главы правительства приводятся на официальном сайте кабмина.

Мишустин продолжил, что в каждом конкретом регионе ситуация может отличаться, есть свои особенности. В связи с этим премьер поручил профильные ведомства отслеживать ситуацию, а также своевременно реагировать на необоснованный рост цен.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам прямой линии с Владимиром Путиным дал несколько поручений. Ведомства должны будут отслеживать ситуацию с повышением цен и оперативно реагировать на изменения. Об этом стало известно из выступления главы кабмина на заседании правительства. «Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги», — сказал Мишустин. Слова главы правительства приводятся на официальном сайте кабмина. Мишустин продолжил, что в каждом конкретом регионе ситуация может отличаться, есть свои особенности. В связи с этим премьер поручил профильные ведомства отслеживать ситуацию, а также своевременно реагировать на необоснованный рост цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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