Мишустин потребовал разобраться с ценами в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам прямой линии с Владимиром Путиным дал несколько поручений. Ведомства должны будут отслеживать ситуацию с повышением цен и оперативно реагировать на изменения. Об этом стало известно из выступления главы кабмина на заседании правительства.
«Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги», — сказал Мишустин. Слова главы правительства
Мишустин продолжил, что в каждом конкретом регионе ситуация может отличаться, есть свои особенности. В связи с этим премьер поручил профильные ведомства отслеживать ситуацию, а также своевременно реагировать на необоснованный рост цен.
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