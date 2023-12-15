Мишустин потребовал разобраться с ценами в России

15 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Мишустин призвал оперативно реагировать ведомства на необоснованное повышение цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам прямой линии с Владимиром Путиным дал несколько поручений. Ведомства должны будут отслеживать ситуацию с повышением цен и оперативно реагировать на изменения. Об этом стало известно из выступления главы кабмина на заседании правительства. «Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги», — сказал Мишустин. Слова главы правительства приводятся на официальном сайте кабмина. Мишустин продолжил, что в каждом конкретом регионе ситуация может отличаться, есть свои особенности. В связи с этим премьер поручил профильные ведомства отслеживать ситуацию, а также своевременно реагировать на необоснованный рост цен.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам прямой линии с Владимиром Путиным дал несколько поручений. Ведомства должны будут отслеживать ситуацию с повышением цен и оперативно реагировать на изменения. Об этом стало известно из выступления главы кабмина на заседании правительства. «Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги», — сказал Мишустин. Слова главы правительства приводятся на официальном сайте кабмина. Мишустин продолжил, что в каждом конкретом регионе ситуация может отличаться, есть свои особенности. В связи с этим премьер поручил профильные ведомства отслеживать ситуацию, а также своевременно реагировать на необоснованный рост цен.