Свердловчанина, который ушел из дома и оставил 8-летнего сына, нашли мертвым

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли мертвым 50-летнего Валерия Смирягина, который ушел из дома 10 декабря. В полицию обратилась заместитель директора школы, в которой учился 8-летний сын погибшего. Там мальчик рассказал, что его отец ушел из дома, но так и не вернулся. Позже труп мужчины обнаружили в районе стадиона в поселке Старатель. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
«Накануне в ходе поисковых мероприятий одной из групп из числа оперативных сотрудников отдела полиции 16 МУ МВД России „Нижнетагильское “ в районе станции Старатель было обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске, как без вести пропавший», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Отмечается, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы.
Мужчина пропал 10 декабря. Его поисками занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
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