15 декабря 2023

Свердловчанина, который ушел из дома и оставил 8-летнего сына, нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли мертвым 50-летнего Валерия Смирягина, который ушел из дома 10 декабря. В полицию обратилась заместитель директора школы, в которой учился 8-летний сын погибшего. Там мальчик рассказал, что его отец ушел из дома, но так и не вернулся. Позже труп мужчины обнаружили в районе стадиона в поселке Старатель. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Накануне в ходе поисковых мероприятий одной из групп из числа оперативных сотрудников отдела полиции 16 МУ МВД России „Нижнетагильское “ в районе станции Старатель было обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске, как без вести пропавший», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Отмечается, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

Мужчина пропал 10 декабря. Его поисками занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли мертвым 50-летнего Валерия Смирягина, который ушел из дома 10 декабря. В полицию обратилась заместитель директора школы, в которой учился 8-летний сын погибшего. Там мальчик рассказал, что его отец ушел из дома, но так и не вернулся. Позже труп мужчины обнаружили в районе стадиона в поселке Старатель. Об этом сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «Накануне в ходе поисковых мероприятий одной из групп из числа оперативных сотрудников отдела полиции 16 МУ МВД России „Нижнетагильское “ в районе станции Старатель было обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске, как без вести пропавший», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Отмечается, что точная причина смерти будет установлена после экспертизы. Мужчина пропал 10 декабря. Его поисками занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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