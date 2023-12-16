Происшествия Энергетики устранили коммунальную аварию в Нижнем Тагиле 17 декабря 2023 в 01:01 Размер текста - 17 + Полноценное отопление тагильчане получат в ближайшее время, отметил Пинаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Ленинградском проспекте Нижнего Тагила энергетики ликвидировали аварию на магистральной теплотрассе, которая произошла утром 16 декабря. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Авария ликвидирована. Горэнерго-НТ заполняет систему. Пониженные параметры центрального отопления и горячей воды в домах в ближайшее время должны вернуться в норму. Место порыва контролирует Горэнерго и продолжит работы завтра», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что ситуация была непредсказуемой. Устранение коммунальной аварии начали утром 16 декабря. В ходе работ жилые дома были переведены на резервную ветку теплоснабжения. По словам главы Нижнего Тагила, утечка произошла из-за старых труб 1970-х годов, замена которых происходит с лета 2023 года. Еще 9 декабря из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле сотни горожан лишились тепла. Для поиска места прорыва специалисты откачивали воду. Автомобильное движение на месте происшествия было приостановлено. На Ленинградском проспекте Нижнего Тагила энергетики ликвидировали аварию на магистральной теплотрассе, которая произошла утром 16 декабря. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Авария ликвидирована. Горэнерго-НТ заполняет систему. Пониженные параметры центрального отопления и горячей воды в домах в ближайшее время должны вернуться в норму. Место порыва контролирует Горэнерго и продолжит работы завтра», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что ситуация была непредсказуемой. Устранение коммунальной аварии начали утром 16 декабря. В ходе работ жилые дома были переведены на резервную ветку теплоснабжения. По словам главы Нижнего Тагила, утечка произошла из-за старых труб 1970-х годов, замена которых происходит с лета 2023 года. Еще 9 декабря из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле сотни горожан лишились тепла. Для поиска места прорыва специалисты откачивали воду. Автомобильное движение на месте происшествия было приостановлено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям