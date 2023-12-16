Энергетики устранили коммунальную аварию в Нижнем Тагиле

На Ленинградском проспекте Нижнего Тагила энергетики ликвидировали аварию на магистральной теплотрассе, которая произошла утром 16 декабря. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Авария ликвидирована. Горэнерго-НТ заполняет систему. Пониженные параметры центрального отопления и горячей воды в домах в ближайшее время должны вернуться в норму. Место порыва контролирует Горэнерго и продолжит работы завтра», — пишет Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что ситуация была непредсказуемой.
Устранение коммунальной аварии начали утром 16 декабря. В ходе работ жилые дома были переведены на резервную ветку теплоснабжения. По словам главы Нижнего Тагила, утечка произошла из-за старых труб 1970-х годов, замена которых происходит с лета 2023 года.
Еще 9 декабря из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов в Нижнем Тагиле сотни горожан лишились тепла. Для поиска места прорыва специалисты откачивали воду. Автомобильное движение на месте происшествия было приостановлено.
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