16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Екатеринбурге задержали авиарейс в Красноярск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Причина переноса вылета неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета RRJ-95B из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 01:50. Посадка в аэропорту Красноярска планировалась в 06:00 по местному времени. Вылет рейса FV-6800 задержан до 03:30», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета RRJ-95B из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 01:50. Посадка в аэропорту Красноярска планировалась в 06:00 по местному времени. Вылет рейса FV-6800 задержан до 03:30», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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