Общество Транспорт В Екатеринбурге задержали авиарейс в Красноярск. Скрин 17 декабря 2023 в 01:41 Размер текста - 17 + Причина переноса вылета неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета RRJ-95B из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 01:50. Посадка в аэропорту Красноярска планировалась в 06:00 по местному времени. Вылет рейса FV-6800 задержан до 03:30», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета RRJ-95B из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 01:50. Посадка в аэропорту Красноярска планировалась в 06:00 по местному времени. Вылет рейса FV-6800 задержан до 03:30», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям