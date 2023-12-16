Причина переноса вылета неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6800 авиакомпании «Россия» в Красноярск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета RRJ-95B из Екатеринбурга был назначен на 17 декабря 01:50. Посадка в аэропорту Красноярска планировалась в 06:00 по местному времени. Вылет рейса FV-6800 задержан до 03:30», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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