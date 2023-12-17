Путин: я еще не ходил в магазин на новогодними подарками близким. Видео

Путин встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин еще не выбрал новогодний подарок Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что еще не выбрал новогодние подарки для близких людей. Он также рассказал, что планирует встретить праздник за бокалом с шампанским.

«Бокал шампанского с близкими людьми. Общение на бытовые темы. <…> В магазине я еще не был, не выбирал подарков», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский глава подчеркнул, что постарается сделать для своих близких «что-нибудь приятное». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Путин рекомендовал россиянам проводить Новый год с близкими людьми. Он посоветовал выбраться вместе на спортивное или культурное мероприятие.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин признался, что еще не выбрал новогодние подарки для близких людей. Он также рассказал, что планирует встретить праздник за бокалом с шампанским. «Бокал шампанского с близкими людьми. Общение на бытовые темы. <…> В магазине я еще не был, не выбирал подарков», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский глава подчеркнул, что постарается сделать для своих близких «что-нибудь приятное». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Путин рекомендовал россиянам проводить Новый год с близкими людьми. Он посоветовал выбраться вместе на спортивное или культурное мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...