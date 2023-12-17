Путин: я еще не ходил в магазин на новогодними подарками близким. Видео

Путин встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми

17 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин еще не выбрал новогодний подарок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что еще не выбрал новогодние подарки для близких людей. Он также рассказал, что планирует встретить праздник за бокалом с шампанским. «Бокал шампанского с близкими людьми. Общение на бытовые темы. <…> В магазине я еще не был, не выбирал подарков», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский глава подчеркнул, что постарается сделать для своих близких «что-нибудь приятное». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Путин рекомендовал россиянам проводить Новый год с близкими людьми. Он посоветовал выбраться вместе на спортивное или культурное мероприятие.

Президент России Владимир Путин признался, что еще не выбрал новогодние подарки для близких людей. Он также рассказал, что планирует встретить праздник за бокалом с шампанским. «Бокал шампанского с близкими людьми. Общение на бытовые темы. <…> В магазине я еще не был, не выбирал подарков», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский глава подчеркнул, что постарается сделать для своих близких «что-нибудь приятное». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина. Путин рекомендовал россиянам проводить Новый год с близкими людьми. Он посоветовал выбраться вместе на спортивное или культурное мероприятие.