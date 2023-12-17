Президент России Владимир Путин признался, что еще не выбрал новогодние подарки для близких людей. Он также рассказал, что планирует встретить праздник за бокалом с шампанским.
«Бокал шампанского с близкими людьми. Общение на бытовые темы. <…> В магазине я еще не был, не выбирал подарков», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Российский глава подчеркнул, что постарается сделать для своих близких «что-нибудь приятное». Интервью опубликовано в telegram-канале Зарубина.
Путин рекомендовал россиянам проводить Новый год с близкими людьми. Он посоветовал выбраться вместе на спортивное или культурное мероприятие.
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